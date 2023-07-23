Украинские военные сбили девять из 19 ракет, которые оккупанты ночью выпустили по Одесской области – Воздушные силы ВСУ

Противник атаковал регион, использовав:

пять крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил были уничтожены девять воздушных целей противника: четыре "Калибра" и пять "Искандеров-К".

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов", – добавили в Воздушных силах.

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Зафиксированы попадания по шести домам, двум достопримечательностям архитектуры, в том числе по церкви, портовой инфраструктуре. В частности, в ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.