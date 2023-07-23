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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор

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Зеленский заявил, что "террор победить возможно"
Зеленский заявил, что "террор победить возможно"
Фото: president.gov.ua

Чтобы противостоять ракетным ударам российских оккупантам, Украине необходимо усилить систему противовоздушной обороны. Об этом 23 июля заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что "благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО" украинские военные "спасли тысячи жизней", но для всей территории Украины необходимо больше систем противовоздушной обороны.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно", – считает президент Украины.

Контекст:

Страна-агрессор Россия регулярно обстреливает украинскую территорию ракетами и запускает дроны-камикадзе, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

В последние дни оккупанты каждую ночь обстреливают Одессу. В частности, в результате обстрела города в ночь на 23 июля, по последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. В частности, поврежден Спасо-Преображенский храм, в котором вели богослужения священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя ракетный удар по Одессе 23 июля, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: памятник, война, террористы, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, обстрелы, страна-агрессор, война России против Украины, ракеты
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