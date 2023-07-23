Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор

"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались", – написал он.
Зеленский подчеркнул, что "благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО" украинские военные "спасли тысячи жизней", но для всей территории Украины необходимо больше систем противовоздушной обороны.
"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно", – считает президент Украины.
Страна-агрессор Россия регулярно обстреливает украинскую территорию ракетами и запускает дроны-камикадзе, уничтожая гражданскую инфраструктуру.
В последние дни оккупанты каждую ночь обстреливают Одессу. В частности, в результате обстрела города в ночь на 23 июля, по последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. В частности, поврежден Спасо-Преображенский храм, в котором вели богослужения священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата.
Комментируя ракетный удар по Одессе 23 июля, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.