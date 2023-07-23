Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор

"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что "благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО" украинские военные "спасли тысячи жизней", но для всей территории Украины необходимо больше систем противовоздушной обороны.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно", – считает президент Украины.