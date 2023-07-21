Игнат рассказал, как Воздушные силы узнают об угрозе обстрела со стороны оккупантов

Игнат: От пуска ракеты до прилета может быть меньше минуты Фото: mediacenter.org.ua

"Как это делается, как фиксируется? Понятно, что есть у нас информация из разных источников, есть радиолокационные станции, которые расположены по территории страны. Есть информация от наших партнеров. Ясно, что когда взлетают, например, Ту-160 или Ту-95, то мы получаем эту информацию откуда-то, потому что мы самостоятельно не можем это отслеживать. Здесь нужна и космическая разведка. Потому все источники информации используем", – сказал Игнат.

Он отметил, что не всегда сведения об опасности поступают вовремя.

"Иногда бывает, что тревога не объявляется, а раздается взрыв. Такие ситуации тоже бывают. Надо понимать, что враг с дистанции 100 км может выпустить ракеты С-300, РСЗО, или "Искандер-К", или "Точка-У". От пуска ракеты до прилета может быть меньше минуты. К сожалению, это война. Но если такая информация будет – мы стараемся ее давать", – подчеркнул Игнат.

С 16 июня Воздушные силы ВСУ начали предупреждать об угрозах атак ракетами или дронами на своих официальных ресурсах.