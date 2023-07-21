Игнат рассказал, как Воздушные силы узнают об угрозе обстрела со стороны оккупантов

"Как это делается, как фиксируется? Понятно, что есть у нас информация из разных источников, есть радиолокационные станции, которые расположены по территории страны. Есть информация от наших партнеров. Ясно, что когда взлетают, например, Ту-160 или Ту-95, то мы получаем эту информацию откуда-то, потому что мы самостоятельно не можем это отслеживать. Здесь нужна и космическая разведка. Потому все источники информации используем", – сказал Игнат.
Он отметил, что не всегда сведения об опасности поступают вовремя.
"Иногда бывает, что тревога не объявляется, а раздается взрыв. Такие ситуации тоже бывают. Надо понимать, что враг с дистанции 100 км может выпустить ракеты С-300, РСЗО, или "Искандер-К", или "Точка-У". От пуска ракеты до прилета может быть меньше минуты. К сожалению, это война. Но если такая информация будет – мы стараемся ее давать", – подчеркнул Игнат.
С 16 июня Воздушные силы ВСУ начали предупреждать об угрозах атак ракетами или дронами на своих официальных ресурсах.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.