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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами, которые могли поразить цель только случайно – Минобороны Украины

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Игнат говорил, что сбивать российские Х-22 могли бы системы ПВО SAMP-T и Patriot
Игнат говорил, что сбивать российские Х-22 могли бы системы ПВО SAMP-T и Patriot
Фото: wikipedia.org

Ракеты, которые армия страны-агрессора России запускает по Украине, несут большой заряд, но являются малоточными. Об этом 23 июля проинформировало в Twitter Министерство обороны Украины.

"Россия атакует Украину неизбирательным оружием большой мощности. Ракета Х-22, в частности, имеет 50-процентный шанс поразить цель с отклонением в 300 метров. Фактически это означает, что даже если Х-22 нацеливались прошлой ночью на военную или другую инфраструктуру в Одессе, они могли поразить их только случайно", – сказано в твите.

В Минобороны считают, что "об этом прекрасно знали те, кто отдавал приказы" и запускал ракеты по Одессе.

"Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", – заявили в оборонном ведомстве Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что в ночь на 23 июля для удара по Одессе российские оккупанты использовали пять видов ракет: пять крылатых ракет "Оникс", три крылатые ракеты Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять крылатых ракет "Искандер-К" и две баллистические ракеты "Искандер-М". Украинское ПВО сбило девять целей – все "Калибры" и все "Искандеры-К".

20 июля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинским военным сложно сбивать ракеты Х-22 и "Оникс", для этого нужны системы противовоздушной обороны SAMP-T и Patriot.

Контекст:

В последнюю неделю страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

В результате обстрелов региона с 18-го по 21 июля погибли и пострадали более 20 человек

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля отмечал, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, война, Министерство обороны Украины, Минобороны, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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