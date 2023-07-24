Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами, которые могли поразить цель только случайно – Минобороны Украины

"Россия атакует Украину неизбирательным оружием большой мощности. Ракета Х-22, в частности, имеет 50-процентный шанс поразить цель с отклонением в 300 метров. Фактически это означает, что даже если Х-22 нацеливались прошлой ночью на военную или другую инфраструктуру в Одессе, они могли поразить их только случайно", – сказано в твите.
В Минобороны считают, что "об этом прекрасно знали те, кто отдавал приказы" и запускал ракеты по Одессе.
"Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", – заявили в оборонном ведомстве Украины.
russia attacks Ukraine with indiscriminate high-power weapons. The Kh-22 missile, in particular, has a 50% chance of reaching a target with a 300-meter deviation. In fact, this means that even if the Kh-22s were targeting military or other infrastructure in Odesa last night, they…— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 23, 2023
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что в ночь на 23 июля для удара по Одессе российские оккупанты использовали пять видов ракет: пять крылатых ракет "Оникс", три крылатые ракеты Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять крылатых ракет "Искандер-К" и две баллистические ракеты "Искандер-М". Украинское ПВО сбило девять целей – все "Калибры" и все "Искандеры-К".
20 июля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинским военным сложно сбивать ракеты Х-22 и "Оникс", для этого нужны системы противовоздушной обороны SAMP-T и Patriot.
В последнюю неделю страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
В результате обстрелов региона с 18-го по 21 июля погибли и пострадали более 20 человек.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля отмечал, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства.