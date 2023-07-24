Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами, которые могли поразить цель только случайно – Минобороны Украины

Игнат говорил, что сбивать российские Х-22 могли бы системы ПВО SAMP-T и Patriot Фото: wikipedia.org

"Россия атакует Украину неизбирательным оружием большой мощности. Ракета Х-22, в частности, имеет 50-процентный шанс поразить цель с отклонением в 300 метров. Фактически это означает, что даже если Х-22 нацеливались прошлой ночью на военную или другую инфраструктуру в Одессе, они могли поразить их только случайно", – сказано в твите.

В Минобороны считают, что "об этом прекрасно знали те, кто отдавал приказы" и запускал ракеты по Одессе.

"Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", – заявили в оборонном ведомстве Украины.

russia attacks Ukraine with indiscriminate high-power weapons. The Kh-22 missile, in particular, has a 50% chance of reaching a target with a 300-meter deviation. In fact, this means that even if the Kh-22s were targeting military or other infrastructure in Odesa last night, they… — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 23, 2023

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что в ночь на 23 июля для удара по Одессе российские оккупанты использовали пять видов ракет: пять крылатых ракет "Оникс", три крылатые ракеты Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять крылатых ракет "Искандер-К" и две баллистические ракеты "Искандер-М". Украинское ПВО сбило девять целей – все "Калибры" и все "Искандеры-К".

20 июля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинским военным сложно сбивать ракеты Х-22 и "Оникс", для этого нужны системы противовоздушной обороны SAMP-T и Patriot.