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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предстоятель УПЦ МП об ударе РФ по Одессе: Всякий целящийся в небо попадает в конце концов в самого себя

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Онуфрий не упомянул Россию, которая наносила удар по Одессе
Онуфрий не упомянул Россию, которая наносила удар по Одессе
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

После российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, в результате которого пострадал в том числе храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), предстоятель церкви митрополит Онуфрий обратился к одесским верующим и священнослужителям. Текст обращения опубликован на сайте УПЦ МП.

"С глубокой печалью восприняли известие об очередной вражеской атаке на город Одессу, вследствие чего разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, жилые дома и другие сооружения. Особой болью является то, что в сегодняшнюю ночь вновь погибли люди, много раненых и госпитализированных. [...] Сопереживаю всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всеукраинского культурного наследия", – говорится в обращении.

Онуфрий заявил, что "всякий целящийся в небо попадает в конце концов в самого себя".

Предстоятель УПЦ МП призвал одесситов "к терпению и сугубой молитве", а также "смирить гнев" и не дать ему "превратиться в слепую ненависть".

"Каким бы страшным ни был сей век, в конце концов победит божественная любовь, которую не под силу уничтожить ни лжи, ни насилию", – заявил Онуфрий.

В своем обращении он ни разу не упомянул, что удар по Одессе наносила страна-агрессор Россия.

Ранее 23 июля российский удар по Одессе осудила Одесская епархия УПЦ МП, назвав это террористическим актом и указав, что храм разрушила российская ракета.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка.

Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, УПЦ МП, Онуфрий, церковь, обстрелы, ракеты, российские оккупанты
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