Из Запорожской области оккупанты вагонами вывозят зерно, отобранное у украинских аграриев – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что захватчики вывозят разные типы выращенных украинцами зерновых культур.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора Украины, в 2022 году российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в оккупированный Крым сотни тысяч тонн зерна и перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов, в том числе на суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка", в Украине наложен арест, некоторым капитанам сообщили о подозрении.

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют в основном российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. В известном ему списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру, используя систему малых судов и плавучих кранов. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания заявила, что "дорожит своей репутацией" и не причастна к хищениям зерна.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации на май 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ украла более 4 млн тонн украинского зерна и пытается продать его за границу, заявлял президент ассоциации Николай Горбачев в эфире телеканала "Freeдом".

11 мая ресурс Russia Theft Watch, который отслеживает, как Россия крадет украинскую собственность, сообщал, что РФ вывозит украденное в Украине зерно через мариупольский порт в Азовском море.