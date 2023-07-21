Россия продвигает план по поставкам зерна в Африку, вытеснив с мировых рынков Украину – The Financial Times

Согласно предложению, Катар должен платить России за доставку в Турцию до 1 млн т зерна «на льготных условиях» для дальнейшей отправки в Африку. Ни Катар, ни Турция не согласились с этой идеей, сообщили изданию три источника.

Россия впервые выдвинула идею поставки своего зерна в Африку в прошлом году, говорят источники. Украинский дипломат, участвовавший в переговорах по зерну, сказал, что они видели «трехсторонний меморандум между Турцией, Россией и Катаром», добавив, что они «предприняли определенные усилия, чтобы остановить его».

После того как Путин вышел из "зернового соглашения", участвовавшие в переговорах источники заявили, что ожидают выдвижения Россией собственного предложения на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге на следующей неделе и во время визита Путина в Турцию в августе.

По словам двух западных дипломатов, сторонники Украины считают, что российское предложение является способом дополнительного давления на Киев. Чиновник ЕС сообщил, что когда РФ выдвинула эту идею в прошлый раз, у Запада были большие подозрения, что это зерно фактически будет украдено из Украины.