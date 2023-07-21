Россия продвигает план по поставкам зерна в Африку, вытеснив с мировых рынков Украину – The Financial Times

Согласно предложению, Катар должен платить России за доставку в Турцию до 1 млн т зерна «на льготных условиях» для дальнейшей отправки в Африку. Ни Катар, ни Турция не согласились с этой идеей, сообщили изданию три источника.
Россия впервые выдвинула идею поставки своего зерна в Африку в прошлом году, говорят источники. Украинский дипломат, участвовавший в переговорах по зерну, сказал, что они видели «трехсторонний меморандум между Турцией, Россией и Катаром», добавив, что они «предприняли определенные усилия, чтобы остановить его».
После того как Путин вышел из "зернового соглашения", участвовавшие в переговорах источники заявили, что ожидают выдвижения Россией собственного предложения на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге на следующей неделе и во время визита Путина в Турцию в августе.
По словам двух западных дипломатов, сторонники Украины считают, что российское предложение является способом дополнительного давления на Киев. Чиновник ЕС сообщил, что когда РФ выдвинула эту идею в прошлый раз, у Запада были большие подозрения, что это зерно фактически будет украдено из Украины.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.