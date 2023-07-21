Франция в Совбезе ООН: Россия перешагнула новый порог цинизма и безответственности, снова используя голод как оружие

"Россия на этой неделе перешагнула новый порог цинизма и безответственности. Мы все слышали ее заявление в последние месяцы о том, что она очень обеспокоена положением беднейших стран. Но Россия поставила под угрозу всю продовольственную безопасность", – сказал Ривьер.
Он подчеркнул, что пока миллионы людей страдают от голода, Россия уничтожила более 60 тыс. т зерна в порту Одессы и Черноморска.
"Этими действиями Россия совершает новые военные преступления, снова используя голод как оружие. Она совершает стратегическую ошибку... Россия берет на себя ответственность за глобальное отсутствие продовольственной безопасности и недоедание", – сказал представитель Франции.
По его мнению, своими действиями Россия увеличивает прибыль от собственного экспорта.
"Она увеличивает свои доходы для финансирования своей агрессивной войны против Украины. Это реальность. Россия пытается изобразить из себя жертву и утверждает, что ее обманули со стамбульскими соглашениями. Тем не менее, как указал генеральный секретарь в своем заявлении от 17 июля, экспорт зерна из России достиг особенно высокого уровня с лета прошлого года, а уровень экспорта удобрений почти вернулся к тому уровню, который был до вторжения 24 февраля 2022 года", – отметил Ривьер.
Постпред Франции считает, что решение России положить конец Черноморской зерновой инициативе усиливает негативные последствия российской агрессии против Украины.
"Скажем еще раз: ничего из этого не произошло бы, если бы Россия вообще не вторглась в Украину. Поэтому мы вновь призываем его прекратить агрессию и вывести свои войска с территории Украины", – подытожил он.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".