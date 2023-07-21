Франция в Совбезе ООН: Россия перешагнула новый порог цинизма и безответственности, снова используя голод как оружие

"Россия на этой неделе перешагнула новый порог цинизма и безответственности. Мы все слышали ее заявление в последние месяцы о том, что она очень обеспокоена положением беднейших стран. Но Россия поставила под угрозу всю продовольственную безопасность", – сказал Ривьер.

Он подчеркнул, что пока миллионы людей страдают от голода, Россия уничтожила более 60 тыс. т зерна в порту Одессы и Черноморска.

"Этими действиями Россия совершает новые военные преступления, снова используя голод как оружие. Она совершает стратегическую ошибку... Россия берет на себя ответственность за глобальное отсутствие продовольственной безопасности и недоедание", – сказал представитель Франции.

По его мнению, своими действиями Россия увеличивает прибыль от собственного экспорта.

"Она увеличивает свои доходы для финансирования своей агрессивной войны против Украины. Это реальность. Россия пытается изобразить из себя жертву и утверждает, что ее обманули со стамбульскими соглашениями. Тем не менее, как указал генеральный секретарь в своем заявлении от 17 июля, экспорт зерна из России достиг особенно высокого уровня с лета прошлого года, а уровень экспорта удобрений почти вернулся к тому уровню, который был до вторжения 24 февраля 2022 года", – отметил Ривьер.

Постпред Франции считает, что решение России положить конец Черноморской зерновой инициативе усиливает негативные последствия российской агрессии против Украины.

"Скажем еще раз: ничего из этого не произошло бы, если бы Россия вообще не вторглась в Украину. Поэтому мы вновь призываем его прекратить агрессию и вывести свои войска с территории Украины", – подытожил он.