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Шмыгаль призвал Польшу не закрывать границы ЕС для экспорта украинского зерна

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Шмыгаль: Призываю поляков подставить Украине плечо помощи и таким образом загнать Россию в тупик
Шмыгаль: Призываю поляков подставить Украине плечо помощи и таким образом загнать Россию в тупик
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Польшу открыть границы для экспорта украинского зерна. Об этом он заявил на заседании Кабмина 21 июля, текст речи опубликовала пресс-служба правительства.

Шмыгаль напомнил о сложных условиях для украинской аграрной отрасли в связи с войной РФ против Украины. Он отметил, что РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, а теперь обстреливает украинскую портовую инфраструктуру на юге.

"В сверхсложных условиях успешно провели две посевные. Украинские аграрии работают даже на заминированных полях. Собирают уже второй урожай. Мы строим новую логистику на западной границе. Втрое увеличили грузооборот на Дунае. Открываем новые пункты пропуска и расширяем возможность уже имеющихся", – сказал премьер.

При этом, по словам Шмыгаля, "в это сверхсложное время" Украина слышит заявления от польских союзников, что границы ЕС для украинского зерна будут закрыты.

"Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам. Ваша поддержка во время российской агрессии чрезвычайна. Мы никогда этого не забудем и всегда будем благодарны за это. Вы всегда первые, кто поддерживает Украину. Вы как никто понимаете, что Украина сейчас – щит, который не пускает в Европу российских варваров. Поэтому призываем вас не поддаваться лозунгам и популизму. В ситуации, когда Россия сорвала "зерновое соглашение", в условиях возможного мирового продовольственного кризиса, я призываю поляков подставить Украине плечо помощи и таким образом загнать Россию в тупик. Мы предлагаем сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности", – заявил он.

Контекст:

28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.

Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 19 июля заявила, что Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, экспорт, война России против Украины, Денис Шмыгаль, зерно
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