Шмыгаль призвал Польшу не закрывать границы ЕС для экспорта украинского зерна

Шмыгаль напомнил о сложных условиях для украинской аграрной отрасли в связи с войной РФ против Украины. Он отметил, что РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, а теперь обстреливает украинскую портовую инфраструктуру на юге.

"В сверхсложных условиях успешно провели две посевные. Украинские аграрии работают даже на заминированных полях. Собирают уже второй урожай. Мы строим новую логистику на западной границе. Втрое увеличили грузооборот на Дунае. Открываем новые пункты пропуска и расширяем возможность уже имеющихся", – сказал премьер.

При этом, по словам Шмыгаля, "в это сверхсложное время" Украина слышит заявления от польских союзников, что границы ЕС для украинского зерна будут закрыты.

"Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам. Ваша поддержка во время российской агрессии чрезвычайна. Мы никогда этого не забудем и всегда будем благодарны за это. Вы всегда первые, кто поддерживает Украину. Вы как никто понимаете, что Украина сейчас – щит, который не пускает в Европу российских варваров. Поэтому призываем вас не поддаваться лозунгам и популизму. В ситуации, когда Россия сорвала "зерновое соглашение", в условиях возможного мирового продовольственного кризиса, я призываю поляков подставить Украине плечо помощи и таким образом загнать Россию в тупик. Мы предлагаем сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности", – заявил он.