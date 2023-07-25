ВСУ отразили все атаки оккупантов под Авдеевкой и Дибровой, продолжают сдерживать наступление РФ под Марьинкой – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области", – сказано в сводке.

На шахтерском направлении россияне не предпринимали атак, но нанесли авиационный удар в районе Макаровки и осуществили обстрелы более 10 населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области, нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки [Донецкой области] и Дилиевки", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что на марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Кроме того, россияне нанесли авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.