ВСУ отразили все атаки оккупантов под Авдеевкой и Дибровой, продолжают сдерживать наступление РФ под Марьинкой – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области", – сказано в сводке.
На шахтерском направлении россияне не предпринимали атак, но нанесли авиационный удар в районе Макаровки и осуществили обстрелы более 10 населенных пунктов.
В Генштабе ВСУ сообщили, что на лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области, нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области.
"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки [Донецкой области] и Дилиевки", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что на марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.
"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Кроме того, россияне нанесли авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, составили: около 243 220 военных убитыми, 8131 боевая бронированная машина, 4174 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.