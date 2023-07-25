Украинские войска продвинулись на 750 м в районе Старомайорского – ВСУ

"На бердянском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского добились очередного успеха, продвинувшись вдоль линии фронта от полкилометра. А также имеют продвижение до 750 м вглубь [позиций] противника", – проинформировал Шершень.
Спикер добавил, что на мелитопольском направлении в районе села Работино Запорожской области из-за плотного минирования ВСУ за минувшие сутки не продвигались и положение украинских воинов – без изменений. По его словам, в процессе разминирования, которое в качестве одной из стадий контрнаступления проводят ВСУ, очень хорошо проявила себя техника, предоставленная партнерами Украины.
Шершень подчеркнул, что противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы. В свою очередь, украинские ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
19 июля Шершень пояснял, что ударные подразделения ВСУ выполняют значительный объем боевой работы, связанной с наступательными действиями в Старомайорском и на оси Большая Новоселка Донецкой области – Старомайорское.
"Старомайорское – это прежде всего населенный пункт, возвышающийся над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть [Старомайорское] важная господствующая точка для огневого контроля", – пояснил Шершень важность этого населенного пункта.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, составили: около 243 220 военных убитыми, 8131 боевая бронированная машина, 4174 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.