Украинские войска продвинулись на 750 м в районе Старомайорского – ВСУ

"На бердянском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского добились очередного успеха, продвинувшись вдоль линии фронта от полкилометра. А также имеют продвижение до 750 м вглубь [позиций] противника", – проинформировал Шершень.

Спикер добавил, что на мелитопольском направлении в районе села Работино Запорожской области из-за плотного минирования ВСУ за минувшие сутки не продвигались и положение украинских воинов – без изменений. По его словам, в процессе разминирования, которое в качестве одной из стадий контрнаступления проводят ВСУ, очень хорошо проявила себя техника, предоставленная партнерами Украины.

Шершень подчеркнул, что противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы. В свою очередь, украинские ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

19 июля Шершень пояснял, что ударные подразделения ВСУ выполняют значительный объем боевой работы, связанной с наступательными действиями в Старомайорском и на оси Большая Новоселка Донецкой области – Старомайорское.



"Старомайорское – это прежде всего населенный пункт, возвышающийся над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть [Старомайорское] важная господствующая точка для огневого контроля", – пояснил Шершень важность этого населенного пункта.