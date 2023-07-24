Череватый озвучил потери оккупантов под Бахмутом и на лимано-купянском направлении

Под Бахмутом и на лимано-купянском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ более тысячи раз в течение суток Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

"На бахмутском направлении враг отчаянно сопротивляется: за эту неделю 493 раза накрыл наши позиции разными типами и калибрами артиллерии, семь боестолкновений произошло, два авиаудара", – рассказал Череватый.

По его данным, в ходе боестолкновений под Бахмутом 94 оккупанта за сутки ликвидированы, 152 российских военнослужащих получили ранения.

"Уничтожена военная техника врага: танк, три боевые машины пехоты, две 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Пион", три пушки, зенитный ракетный комплекс "Бук", а также беспилотник "Орлан-10", пять автомобилей и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами", – перечислил спикер.

На лимано-купянском направлении, подчеркнул Череватый, российские войска в течение последней недели пошли на эскалацию в надежде прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол. Кроме того, оккупанты здесь пытаются отвлечь силы группировки ВСУ от продвижения на бахмутском направлении.

"Эти сутки тоже были очень активными – 663 раза [на лимано-купянском направлении] враг бил по нам всеми видами артиллерии", – сообщил он.

По данным спикера, украинские защитники за сутки уничтожили на этом направлении 108 оккупантов, еще 185 россиян получили ранения. Также были уничтожены вражеский танк, две БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, легкий бронированный тягач, самоходный миномет "Тюльпан", беспилотник и склад с боеприпасами.