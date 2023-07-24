Череватый озвучил потери оккупантов под Бахмутом и на лимано-купянском направлении

"На бахмутском направлении враг отчаянно сопротивляется: за эту неделю 493 раза накрыл наши позиции разными типами и калибрами артиллерии, семь боестолкновений произошло, два авиаудара", – рассказал Череватый.
По его данным, в ходе боестолкновений под Бахмутом 94 оккупанта за сутки ликвидированы, 152 российских военнослужащих получили ранения.
"Уничтожена военная техника врага: танк, три боевые машины пехоты, две 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Пион", три пушки, зенитный ракетный комплекс "Бук", а также беспилотник "Орлан-10", пять автомобилей и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами", – перечислил спикер.
На лимано-купянском направлении, подчеркнул Череватый, российские войска в течение последней недели пошли на эскалацию в надежде прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол. Кроме того, оккупанты здесь пытаются отвлечь силы группировки ВСУ от продвижения на бахмутском направлении.
"Эти сутки тоже были очень активными – 663 раза [на лимано-купянском направлении] враг бил по нам всеми видами артиллерии", – сообщил он.
По данным спикера, украинские защитники за сутки уничтожили на этом направлении 108 оккупантов, еще 185 россиян получили ранения. Также были уничтожены вражеский танк, две БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, легкий бронированный тягач, самоходный миномет "Тюльпан", беспилотник и склад с боеприпасами.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.