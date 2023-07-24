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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине ликвидировали командующего "Ленинградским полком", в котором воюют мобилизованные из Санкт-Петербурга – росСМИ

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Вашунин вместе со своим подразделением пытался во время боя помочь оккупантам из подразделения "Шторм Z", но был ликвидирован
Вашунин вместе со своим подразделением пытался во время боя помочь оккупантам из подразделения "Шторм Z", но был ликвидирован
Скриншот SOTA / Telegram

Полковник российской оккупационной армии Евгений Вашунин, командовавший "Ленинградским полком", был ликвидирован в Украине 14 июля, сообщает российское издание "Фонтанка" 24 июля в Telegram.

"Фонтанка" со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского сообщает, что Вашунин был уничтожен в ходе боя после того, как его подразделение выдвинулось на помощь отряду российских штурмовиков "Шторм Z", попавшему в окружение.

В бою полковник, по словам Бельского, "был отсечен от однополчан и серьезно ранен" и впоследствии в результате ранения скончался.

Как отмечает издание, "Ленинградский полк" состоит преимущественно из петербургских мобилизованных. Заксобрание помогало полку снаряжением и техникой, а депутаты посещали позиции захватчиков на передовой на временно оккупированной территории Украины.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: потери армии России, погибшие российские военные
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