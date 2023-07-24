В Украине ликвидировали командующего "Ленинградским полком", в котором воюют мобилизованные из Санкт-Петербурга – росСМИ

"Фонтанка" со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского сообщает, что Вашунин был уничтожен в ходе боя после того, как его подразделение выдвинулось на помощь отряду российских штурмовиков "Шторм Z", попавшему в окружение.
В бою полковник, по словам Бельского, "был отсечен от однополчан и серьезно ранен" и впоследствии в результате ранения скончался.
Как отмечает издание, "Ленинградский полк" состоит преимущественно из петербургских мобилизованных. Заксобрание помогало полку снаряжением и техникой, а депутаты посещали позиции захватчиков на передовой на временно оккупированной территории Украины.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.