В Украине ликвидировали командующего "Ленинградским полком", в котором воюют мобилизованные из Санкт-Петербурга – росСМИ

Вашунин вместе со своим подразделением пытался во время боя помочь оккупантам из подразделения "Шторм Z", но был ликвидирован Скриншот SOTA / Telegram

"Фонтанка" со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского сообщает, что Вашунин был уничтожен в ходе боя после того, как его подразделение выдвинулось на помощь отряду российских штурмовиков "Шторм Z", попавшему в окружение.

В бою полковник, по словам Бельского, "был отсечен от однополчан и серьезно ранен" и впоследствии в результате ранения скончался.

Как отмечает издание, "Ленинградский полк" состоит преимущественно из петербургских мобилизованных. Заксобрание помогало полку снаряжением и техникой, а депутаты посещали позиции захватчиков на передовой на временно оккупированной территории Украины.