ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Даже если потери Украины в 10–15 раз меньше, чем России, то все равно ее потери – гораздо выше. Потому что другого качества человеческий материал

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Украина в развязанной Россией войне теряет людей высочайшего качества, сказал Невзоров
Украина в развязанной Россией войне теряет людей высочайшего качества, сказал Невзоров
Фото: EPA

Развязанная Россией война в Украине – самая кровавая война из всех, которые видел получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Меня, по-моему, в Лондоне спросили, насколько велики потери Украины и потери России. И я сказал, что потери Украины численно значительно меньше и, вместе с тем, гораздо больше. Потому что другого качества человеческий материал", – сказал публицист.

Погибшие украинские защитники – это "не зэковское дерьмо, не бомжи и не безвольные дебилы, которых согнали", как в России, а высочайшего качества люди, которых "найти на этой земле не так-то просто", подчеркнул Невзоров.

"Поэтому даже если потери Украины в 10 или в 15 раз меньше, чем потери России, то все равно ее потери – гораздо выше", – добавил он.

Невзоров назвал себя "знатоком войн" и заявил, что по его подсчетам, количество уничтоженных в Украине российских оккупантов превышает цифры, указанные в официальной статистике Генштаба ВСУ.

"Во время моих войн еще не было беспилотных летательных аппаратов, которые внесли такие поразительные изменения в стилистику, практику, тактику... Могу сказать, что примерно половина, по крайней мере треть трупов никогда не входила ни в какие исчисления и нигде не фиксировалась", – сказал он.

По мнению публициста, цифры российских потерь будут корректироваться украинской стороной длительное время после окончания боевых действий.

"Украина еще много десятилетий будет обнаруживать кости, черепа, зубы и всякие железки с примесью пуговиц на своих полях, в своих канавах. И по моим подсчетам, их [ликвидированных оккупантов] даже не 230 тыс., а как минимум на треть больше. Не потому, что 230 – это тоже чей-то злой умысел. Есть вещи, которые сосчитать невозможно. Но то, что это самая кровавая война из всех, которые видел я, – это безусловно", – подытожил Невзоров.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Точное число украинских военных, погибших с 24 февраля 2022 года, неизвестно.  Украина "дозированно" дает информацию о числе погибших, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены.

Маляр в интервью YouTube-каналу "Исландия", опубликованном 22 сентября 2022 года, заявила, что Украина за время полномасштабного вторжения России потеряла 9 тыс. защитников.

В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией числа, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, Резников также не стал называть точные потери Украины. "Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян", – сказал он.

Резников в интервью La Razon, опубликованном 16 апреля, заявил, что число погибших украинских военных в войне меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (по состоянию на 13 марта число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции достигло почти 48,5 тыс. человек). После такого сравнения ему пришлось извиниться перед теми людьми в Украине и Турции, которых оно оскорбило. 

Маляр 28 марта заявляла, что в некоторые дни на востоке Украины соотношение потерь убитыми между армиями Украины и РФ достигает 1 к 10.

Российские оккупанты несут существенно больше потерь в живой силе, чем силы обороны Украины, заявил в опубликованном 3 июля интервью ABC News командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. "Противник несет в восемь, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству убитых", – сказал Сырский.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 22 июля 2023 года составили: около 241 330 военных убитыми, 8080 боевых бронированных машин, 4133 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, потери
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