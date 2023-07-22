Невзоров: Даже если потери Украины в 10–15 раз меньше, чем России, то все равно ее потери – гораздо выше. Потому что другого качества человеческий материал

"Меня, по-моему, в Лондоне спросили, насколько велики потери Украины и потери России. И я сказал, что потери Украины численно значительно меньше и, вместе с тем, гораздо больше. Потому что другого качества человеческий материал", – сказал публицист.

Погибшие украинские защитники – это "не зэковское дерьмо, не бомжи и не безвольные дебилы, которых согнали", как в России, а высочайшего качества люди, которых "найти на этой земле не так-то просто", подчеркнул Невзоров.

"Поэтому даже если потери Украины в 10 или в 15 раз меньше, чем потери России, то все равно ее потери – гораздо выше", – добавил он.

Невзоров назвал себя "знатоком войн" и заявил, что по его подсчетам, количество уничтоженных в Украине российских оккупантов превышает цифры, указанные в официальной статистике Генштаба ВСУ.

"Во время моих войн еще не было беспилотных летательных аппаратов, которые внесли такие поразительные изменения в стилистику, практику, тактику... Могу сказать, что примерно половина, по крайней мере треть трупов никогда не входила ни в какие исчисления и нигде не фиксировалась", – сказал он.

По мнению публициста, цифры российских потерь будут корректироваться украинской стороной длительное время после окончания боевых действий.

"Украина еще много десятилетий будет обнаруживать кости, черепа, зубы и всякие железки с примесью пуговиц на своих полях, в своих канавах. И по моим подсчетам, их [ликвидированных оккупантов] даже не 230 тыс., а как минимум на треть больше. Не потому, что 230 – это тоже чей-то злой умысел. Есть вещи, которые сосчитать невозможно. Но то, что это самая кровавая война из всех, которые видел я, – это безусловно", – подытожил Невзоров.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

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