"Украинцы сочувствуют турецкому народу". Резников извинился за сравнение потерь украинской армии в войне с погибшими от землетрясения в Турции

Соответствующий пост Резников написал в Twitter 17 апреля.

"Я искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кто был оскорблен моим комментарием в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, каково это – хоронить тысячи невинных людей: друзей и соседей, – отметил глава Минобороны. – Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения".

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people - friends and neighbors.

I… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 17, 2023

Резников в интервью La Razon, опубликованном 16 апреля, заявил, что число погибших украинских военных в войне меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (по состоянию на 13 марта число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции достигло почти 48,5 тыс. человек).

При этом глава Минобороны Украины отметил, что число жертв среди украинских военных "критически меньше, чем российских".