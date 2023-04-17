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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы сочувствуют турецкому народу". Резников извинился за сравнение потерь украинской армии в войне с погибшими от землетрясения в Турции

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Резников выразил благодарность Турции за "непоколебимую поддержку" Украины
Резников выразил благодарность Турции за "непоколебимую поддержку" Украины
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников принес извинения за свой комментарий, в котором он сравнил количество погибших украинских военных в войне против РФ с числом жертв землетрясения в Турции в феврале.

Соответствующий пост Резников написал в Twitter 17 апреля.

"Я искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кто был оскорблен моим комментарием в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, каково это – хоронить тысячи невинных людей: друзей и соседей, – отметил глава Минобороны. – Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения".

Резников в интервью La Razon, опубликованном 16 апреля, заявил, что число погибших украинских военных в войне меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (по состоянию на 13 марта число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции достигло почти 48,5 тыс. человек).

При этом глава Минобороны Украины отметил, что число жертв среди украинских военных "критически меньше, чем российских".

Контекст:

Украина "дозированно" дает информацию о числе погибших, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены, писало УНИАН.

В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией числа, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, Резников также не стал называть точные потери Украины. "Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян", – сказал он.

По данным Генштаба ВСУ на утро 17 апреля, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ (24 февраля 2022 года) украинские защитники уничтожили около 182 660 российских оккупантов.

Теги: Украина, Турция, землетрясение, Алексей Резников, жертвы, Минобороны, ВСУ, украинцы, война России против Украины, интервью, погибшие, потери, убитые
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