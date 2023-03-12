Число жертв мощного землетрясения в Турции увеличилось почти до 48 тыс. человек

6 марта было известно о 46 104 жертвах.

Сезер отметил, что среди погибших – 6278 иностранцев, в основном это граждане Сирии.

Глава AFAD рассказал, что в регионе Кахраманмараш, который больше всего пострадал из-за землетрясения, продолжают работать более 3 тыс. спасателей. Около 10% из них – прибывшие из-за рубежа.

Из зоны бедствия, по данным Сезера, были эвакуированы 935 722 человека.

По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.