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Число жертв мощного землетрясения в Турции увеличилось почти до 48 тыс. человек

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Землетрясения произошли 6 февраля
Землетрясения произошли 6 февраля
Фото: ЕРА

По состоянию на 11 марта число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции достигло 47 975 человек. Об этом объявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер, проинформировало государственное агентство Anadolu.

6 марта было известно о 46 104 жертвах.

Сезер отметил, что среди погибших – 6278 иностранцев, в основном это граждане Сирии.

Глава AFAD рассказал, что в регионе Кахраманмараш, который больше всего пострадал из-за землетрясения, продолжают работать более 3 тыс. спасателей. Около 10% из них – прибывшие из-за рубежа.

Из зоны бедствия, по данным Сезера, были эвакуированы 935 722 человека.

По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины.

В Сирии в результате того же землетрясения погибли не менее 6 тыс. человек.

В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, землетрясение, спасатели, жертвы, иностранцы
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