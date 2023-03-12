Число жертв мощного землетрясения в Турции увеличилось почти до 48 тыс. человек

6 марта было известно о 46 104 жертвах.
Сезер отметил, что среди погибших – 6278 иностранцев, в основном это граждане Сирии.
Глава AFAD рассказал, что в регионе Кахраманмараш, который больше всего пострадал из-за землетрясения, продолжают работать более 3 тыс. спасателей. Около 10% из них – прибывшие из-за рубежа.
Из зоны бедствия, по данным Сезера, были эвакуированы 935 722 человека.
По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины.
В Сирии в результате того же землетрясения погибли не менее 6 тыс. человек.
В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.