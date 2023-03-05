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Из-за разрушений после землетрясения в Турции задержали уже около тысячи человек

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По последним данным, в Турции в результате двух мощных землетрясений погибли более 45 тыс. человек
По последним данным, в Турции в результате двух мощных землетрясений погибли более 45 тыс. человек
Фото: EPA

По решениям прокуратур провинций Турции, пострадавших от землетрясения 6 февраля, задержаны 997 подозреваемых в недобросовестном строительстве рухнувших домов. Об этом сообщило 5 марта Anadolu.

По информации агентства, из них 247 человек арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Также выданы ордера на арест еще 198 подозреваемых и на задержание 102 человек.

Число погибших в Турции в результате землетрясений 6 февраля и обрушения домов превысило 45 тыс. человек.

В результате землетрясений, которые произошли в тот день, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий, сообщало 25 февраля The Associated Press.. По мнению экспертов, разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий, а также часто не соответствовали государственным стандартам.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими. 

В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.

Теги: Турция, землетрясение, арест, строительство, задержание, подозрение, разрушения
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