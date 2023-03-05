Из-за разрушений после землетрясения в Турции задержали уже около тысячи человек

По информации агентства, из них 247 человек арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Также выданы ордера на арест еще 198 подозреваемых и на задержание 102 человек.
Число погибших в Турции в результате землетрясений 6 февраля и обрушения домов превысило 45 тыс. человек.
В результате землетрясений, которые произошли в тот день, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий, сообщало 25 февраля The Associated Press.. По мнению экспертов, разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий, а также часто не соответствовали государственным стандартам.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими.
В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.