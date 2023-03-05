Из-за разрушений после землетрясения в Турции задержали уже около тысячи человек

По последним данным, в Турции в результате двух мощных землетрясений погибли более 45 тыс. человек Фото: EPA

По информации агентства, из них 247 человек арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Также выданы ордера на арест еще 198 подозреваемых и на задержание 102 человек.

Число погибших в Турции в результате землетрясений 6 февраля и обрушения домов превысило 45 тыс. человек.

В результате землетрясений, которые произошли в тот день, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий, сообщало 25 февраля The Associated Press.. По мнению экспертов, разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий, а также часто не соответствовали государственным стандартам.