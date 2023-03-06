Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 46 тыс. человек – Эрдоган

Неделей ранее жертв в Турции было 44 218. 4 марта насчитывалось 45 968 погибших.
По данным Эрдогана, в результате подземных толчков были в разной степени разрушены до 230 тыс. зданий в 11 провинциях, попавших в зону стихийного бедствия.
По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины.
В Сирии в результате землетрясения погибли около 6 тыс. человек.
В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.