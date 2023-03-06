Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 46 тыс. человек – Эрдоган

За последние два дня нашли тела более 100 погибших Фото: ЕРА

Неделей ранее жертв в Турции было 44 218. 4 марта насчитывалось 45 968 погибших.

По данным Эрдогана, в результате подземных толчков были в разной степени разрушены до 230 тыс. зданий в 11 провинциях, попавших в зону стихийного бедствия.

По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.