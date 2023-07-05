Сырский назвал соотношение потерь у сил обороны и российских оккупантов

Сырский: Мы понимаем, что правда за нами, поэтому мы обязательно победим Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

"Противник несет в восемь, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству убитых", – сказал Сырский.

Он выразил уверенность в том, что эта война завершится победой Украины.

"С нашей стороны это борьба за освобождение нашей территории, нашей страны, нашей родины. Со стороны противника это исключительно захватническая война… Мы понимаем, что правда за нами, поэтому мы обязательно победим", – уверен Сырский.