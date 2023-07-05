Сырский назвал соотношение потерь у сил обороны и российских оккупантов

"Противник несет в восемь, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству убитых", – сказал Сырский.
Он выразил уверенность в том, что эта война завершится победой Украины.
"С нашей стороны это борьба за освобождение нашей территории, нашей страны, нашей родины. Со стороны противника это исключительно захватническая война… Мы понимаем, что правда за нами, поэтому мы обязательно победим", – уверен Сырский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 231 700 российских оккупантов.