Украинская авиация нанесла 12 ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны Украины атаковала четыре российских ЗРК и восемь районов скопления оккупантов Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

"В течение суток нашими защитниками были уничтожены три ударных беспилотника противника типа Shahed-136", – сказано в сводке.

Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

В то же время, подсчитали в Генштабе ВСУ, российские оккупанты в течение суток нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, произвели более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии и минометов десятки населенных пунктов Украины.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.