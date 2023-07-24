Украинская авиация нанесла 12 ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

"В течение суток нашими защитниками были уничтожены три ударных беспилотника противника типа Shahed-136", – сказано в сводке.
Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.
В то же время, подсчитали в Генштабе ВСУ, российские оккупанты в течение суток нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, произвели более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии и минометов десятки населенных пунктов Украины.
"К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.