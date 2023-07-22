Около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии – глава управления Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 241 330 оккупантов Фото: ТРО Медіа / Facebook

"На сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии. Прогресс достигается за счет обучаемости личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем", – отметил Баранов.

По его словам, благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не в состоянии вести с Украиной эффективную контрбатарейную борьбу.

"Чтобы приблизить нашу победу, мы постоянно адаптируемся, придумываем новые способы и методы огневого поражения, совершенствуем наше оружие, боеприпасы, навыки и умения", – подчеркнул Баранов.

По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 241 330 российских оккупантов.