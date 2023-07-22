Около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии – глава управления Генштаба ВСУ

"На сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии. Прогресс достигается за счет обучаемости личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем", – отметил Баранов.
По его словам, благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не в состоянии вести с Украиной эффективную контрбатарейную борьбу.
"Чтобы приблизить нашу победу, мы постоянно адаптируемся, придумываем новые способы и методы огневого поражения, совершенствуем наше оружие, боеприпасы, навыки и умения", – подчеркнул Баранов.
По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 241 330 российских оккупантов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.