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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии – глава управления Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 241 330 оккупантов
По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 241 330 оккупантов
Фото: ТРО Медіа / Facebook

Около 90% уничтоженных в Украине российских оккупантов были ликвидированы ракетными войсками и артиллерией сил обороны. Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Баранов, сообщает Military Media Center.

"На сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии. Прогресс достигается за счет обучаемости личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем", – отметил Баранов.

По его словам, благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не в состоянии вести с Украиной эффективную контрбатарейную борьбу.

"Чтобы приблизить нашу победу, мы постоянно адаптируемся, придумываем новые способы и методы огневого поражения, совершенствуем наше оружие, боеприпасы, навыки и умения", – подчеркнул Баранов.

По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 241 330 российских оккупантов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Сергей Баранов, потери армии России, силы обороны Украины
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