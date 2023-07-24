ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники продвинулись за сутки от 350 м до 1,4 км на бердянском направлении – ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ добились тактических успехов на таврийском направлении
ВСУ добились тактических успехов на таврийском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины на таврийском направлении пресекли попытки вернуть утраченные позиции в окрестностях Приютного Запорожской области, идут упорные бои за Старомайорское Донецкой области. Об этом в ежедневной оперативной сводке, обнародованной 24 июля в Facebook, сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Валерий Шершень.

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на бердянском направлении наши ударные подразделения достигли частичного успеха и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра", – проинформировал Шершень.

Он добавил, что на мелитопольском направлении ситуация пока без изменений.

"В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям", – рассказал спикер.

Он добавил, что россияне сосредотачивают основные усилия на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

За прошедшие сутки, по данным ОСГВ "Таврия", оккупанты 13 раз атаковали на марьинском направлении. Здесь ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в окрестностях Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Также враг провел неудачные атаки вокруг Новомихайловки и нанес авиационные удары вблизи Благодатного и Макаровки (все – Донецкая область).

"Вместе с тем на одном из отрезков обороны и в результате удачного контрвыпада локального характера наши штурмовики продвинулись в сторону противника и улучшили тактическое положение", – заявил Шершень, не уточнив район продвижения.

Под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии ВСУ успешно отразили атаки россиян в окрестностях Авдеевки и Невельского Донецкой области.

Всего за прошедшие сутки россияне 14 раз атаковали украинские позиции и совершили 504 обстрела, сообщил Шершень. В свою очередь, артиллерийские подразделения сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1294 огневые задачи.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили: безвозвратные – 63 оккупанта, санитарные – 110, четверо пленных. Украинские военные уничтожили 21 единицу вооружения и военной техники противника", – указал спикер.

В частности, по его данным, были уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, четыре гаубицы "Мста-Б", две пушки "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

https://www.facebook.com/PresscentrTavria/videos/7068756066471902/

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
Галина ГРИШИНА
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Все, чего я достиг, это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Галина ГРИШИНА
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (213776)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (87259)
3
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (56716)
4
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (56280)
5
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (55252)
6
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27291)
7
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания (20677)
8
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (20311)
 
 
 
 