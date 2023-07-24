Украинские защитники продвинулись за сутки от 350 м до 1,4 км на бердянском направлении – ВСУ

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на бердянском направлении наши ударные подразделения достигли частичного успеха и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра", – проинформировал Шершень.

Он добавил, что на мелитопольском направлении ситуация пока без изменений.

"В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям", – рассказал спикер.

Он добавил, что россияне сосредотачивают основные усилия на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

За прошедшие сутки, по данным ОСГВ "Таврия", оккупанты 13 раз атаковали на марьинском направлении. Здесь ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в окрестностях Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Также враг провел неудачные атаки вокруг Новомихайловки и нанес авиационные удары вблизи Благодатного и Макаровки (все – Донецкая область).

"Вместе с тем на одном из отрезков обороны и в результате удачного контрвыпада локального характера наши штурмовики продвинулись в сторону противника и улучшили тактическое положение", – заявил Шершень, не уточнив район продвижения.

Под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии ВСУ успешно отразили атаки россиян в окрестностях Авдеевки и Невельского Донецкой области.

Всего за прошедшие сутки россияне 14 раз атаковали украинские позиции и совершили 504 обстрела, сообщил Шершень. В свою очередь, артиллерийские подразделения сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1294 огневые задачи.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили: безвозвратные – 63 оккупанта, санитарные – 110, четверо пленных. Украинские военные уничтожили 21 единицу вооружения и военной техники противника", – указал спикер.

В частности, по его данным, были уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, четыре гаубицы "Мста-Б", две пушки "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.