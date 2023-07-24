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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский показал, как силы обороны из САУ Krab разбили штурмовую группу оккупантов на бахмутском направлении. Видео

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Украинские военные атаковали оккупантов САУ Krab
Украинские военные атаковали оккупантов САУ Krab
Фото: EPA (архив)

Украинские военные разбили штурмовую группу российских оккупантов на бахмутском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram 23 июля.

Сырский сообщил, что в ночное время штурмовая группа оккупантов готовилась атаковать украинские позиции вдоль трассы Е40.

"Но еще на подходе их обнаружили аэроразведчики 30-й ОМБр и скорректировали огонь самоходной артиллерийской установки Krab. После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих 200-х [убитых] и позорно скрылись", – написал командующий.

Он опубликовал соответствующее видео.

Контекст:

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. 18 июля Сырский заявил, что ВСУ обязаны вернуть Бахмут, потому что "люди ждут побед". 20 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут Украине и "этим просто нельзя не воспользоваться".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, потери армии России, Krab
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