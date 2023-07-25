Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану – Резников

Резников назвал ошибочным представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым. Министр заявил, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось, из-за недостатка боеприпасов, средств ПВО, артиллерийских систем и снарядов к ним.
"У нас очень длинная линия фронта. Нам противостоит большое количество врагов. Это война, а не компьютерная игра", – сказал он.
По словам Резникова, украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя, и главная ценность для Украины – это жизнь ее солдат.
Ситуация на южном фронте в Украине замедлилась во многом из-за сложных минных заграждений, установленных российскими войсками, которым дали время для укрепления обороны. По словам Резникова, украинским силам приходилось вручную расчищать пути через поля. Россияне заминировали большие участки, которые очень трудно расчистить, подчеркнул он.
"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", – сказал Резников. Он добавил, что активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдет Украина.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.