Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану – Резников

Резников назвал ошибочным представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым. Министр заявил, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось, из-за недостатка боеприпасов, средств ПВО, артиллерийских систем и снарядов к ним.

"У нас очень длинная линия фронта. Нам противостоит большое количество врагов. Это война, а не компьютерная игра", – сказал он.

По словам Резникова, украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя, и главная ценность для Украины – это жизнь ее солдат.

Ситуация на южном фронте в Украине замедлилась во многом из-за сложных минных заграждений, установленных российскими войсками, которым дали время для укрепления обороны. По словам Резникова, украинским силам приходилось вручную расчищать пути через поля. Россияне заминировали большие участки, которые очень трудно расчистить, подчеркнул он.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", – сказал Резников. Он добавил, что активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдет Украина.