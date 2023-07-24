Пентагон на этой неделе получит отчет Украины по использованию кассетных бомб – Резников

По его словам, Пентагон получит данные, "вероятно, в понедельник или вторник", и далее Минобороны будет регулярно информировать американских коллег.

"Мы будем докладывать о последствиях применения [кассетных боеприпасов], так что я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь с моими партнерами в Пентагоне этими докладами. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", – сказал Резников.

Министр обороны не стал раскрывать подробности доклада, но отметил, что новые бомбы, вероятно, показывают высокий результат "против артиллерийских систем, особенно во время контрбатарейной борьбы". Также бомбы с кассетным зарядом эффективны против бронетранспортеров, боевых машин пехоты и пехотных подразделений "в поле", сказал глава МО.

20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что украинские войска "эффективно" применяют американские кассетные боеприпасы в войне против РФ.

"Они используют их надлежащим образом. Они используют их эффективно, и [кассетные боеприпасы] действительно оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры", – сообщил Кирби журналистам.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.