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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон на этой неделе получит отчет Украины по использованию кассетных бомб – Резников

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Кассетные снаряды показывают высокий результат против артиллерийских систем, БМП и пехоты, министр обороны
Кассетные снаряды показывают высокий результат против артиллерийских систем, БМП и пехоты, министр обороны
Фото: ЕРА

В течение недели Украина представит США доклад о применении кассетных боеприпасов, полученных для защиты от российской агрессии. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, которое вышло в эфир 23 июля.

По его словам, Пентагон получит данные, "вероятно, в понедельник или вторник", и далее Минобороны будет регулярно информировать американских коллег.

"Мы будем докладывать о последствиях применения [кассетных боеприпасов], так что я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь с моими партнерами в Пентагоне этими докладами. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", – сказал Резников.

Министр обороны не стал раскрывать подробности доклада, но отметил, что новые бомбы, вероятно, показывают высокий результат "против артиллерийских систем, особенно во время контрбатарейной борьбы". Также бомбы с кассетным зарядом эффективны против бронетранспортеров, боевых машин пехоты и пехотных подразделений "в поле", сказал глава МО.

20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что украинские войска "эффективно" применяют американские кассетные боеприпасы в войне против РФ. 

"Они используют их надлежащим образом. Они используют их эффективно, и [кассетные боеприпасы] действительно оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры", – сообщил Кирби журналистам.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

Президент США Джо Байден, комментируя 7 июля решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.  Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

Теги: Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы, кассетные бомбы, CNN, война России против Украины
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