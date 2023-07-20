Украина в течение недели "эффективно" и "должным образом" применяет американские кассетные боеприпасы в войне против РФ – Белый дом

О том, что ВСУ начали применять на юго-востоке Украины американские кассетные боеприпасы, 20 июля сообщали СМИ.

Эту информацию подтвердил Кирби. По его словам, силы обороны Украины используют кассетные боеприпасы "должным образом" – "они применяют их эффективно, и они действительно оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры".

Кирби спросили, когда украинцы начали использовать в войне кассетные боеприпасы.

Представитель Белого дома ответил, что, "предположительно", в течение последней недели или около того.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.