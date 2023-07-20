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Украина в течение недели "эффективно" и "должным образом" применяет американские кассетные боеприпасы в войне против РФ – Белый дом

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Cилы обороны Украины используют кассетные боеприпасы "должным образом", отметил Кирби
Cилы обороны Украины используют кассетные боеприпасы "должным образом", отметил Кирби
Фото: EPA

Украина "эффективно" применяет в войне против страны-агрессора РФ кассетные боеприпасы, предоставленные ей США. Об этом 20 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует CNN.

О том, что ВСУ начали применять на юго-востоке Украины американские кассетные боеприпасы, 20 июля сообщали СМИ.

Эту информацию подтвердил Кирби. По его словам, силы обороны Украины используют кассетные боеприпасы "должным образом" – "они применяют их эффективно, и они действительно оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры".

Кирби спросили, когда украинцы начали использовать в войне кассетные боеприпасы.

Представитель Белого дома ответил, что, "предположительно", в течение последней недели или около того.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

Теги: США, Украина, Белый дом, артиллерия, кассетные бомбы, ВСУ, война России против Украины, Джон Кирби, брифинг, силы обороны Украины
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