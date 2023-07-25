В Генштабе рассказали, на каких направлениях украинские силы обороны имеют успех

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте Фото: EPA

По его словам, украинские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, применяют методы контрбатарейной борьбы.

Силы обороны имели успех в направлении Старомайорска, отметил Ковалев. Противник продолжает активное сопротивление, проводит перемещения подразделений и войск, применяет резервы.

На бахмутском направлении украинские защитники продолжают наступательные действия к югу и северу от Бахмута. В ходе наступления противник вынужденно отошел на позиции в районе Андреевки.

Также украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на купянском и лиманском направлениях. Россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах северо-западнее Орехово и Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Оккупанты несут значительные потери. Идут тяжелые бои, за прошлые сутки произошло 35 боестолкновений, рассказал Ковалев.