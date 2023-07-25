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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе рассказали, на каких направлениях украинские силы обороны имеют успех

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
Фото: EPA

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях. Об этом рассказал спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 25 июля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Ми – Україна".

По его словам, украинские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, применяют методы контрбатарейной борьбы.

Силы обороны имели успех в направлении Старомайорска, отметил Ковалев. Противник продолжает активное сопротивление, проводит перемещения подразделений и войск, применяет резервы.

На бахмутском направлении украинские защитники продолжают наступательные действия к югу и северу от Бахмута. В ходе наступления противник вынужденно отошел на позиции в районе Андреевки.

Также украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на купянском и лиманском направлениях. Россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах северо-западнее Орехово и Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Оккупанты несут значительные потери. Идут тяжелые бои, за прошлые сутки произошло 35 боестолкновений, рассказал Ковалев. 

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщили в Минобороны 24 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, война России против Украины, контрнаступление, силы обороны Украины
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