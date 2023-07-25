В Генштабе рассказали, на каких направлениях украинские силы обороны имеют успех

По его словам, украинские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, применяют методы контрбатарейной борьбы.
Силы обороны имели успех в направлении Старомайорска, отметил Ковалев. Противник продолжает активное сопротивление, проводит перемещения подразделений и войск, применяет резервы.
На бахмутском направлении украинские защитники продолжают наступательные действия к югу и северу от Бахмута. В ходе наступления противник вынужденно отошел на позиции в районе Андреевки.
Также украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на купянском и лиманском направлениях. Россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах северо-западнее Орехово и Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Оккупанты несут значительные потери. Идут тяжелые бои, за прошлые сутки произошло 35 боестолкновений, рассказал Ковалев.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщили в Минобороны 24 июля.