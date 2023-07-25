Враг за сутки нанес один ракетный и 72 авиаудара по Украине, ночью атаковал дронами – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома", – отмечено в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупредили в Генштабе.

В свою очередь авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть – по зенитным ракетным комплексам противника. В течение суток украинские защитники уничтожили три ударных БПЛА противника типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.