За сутки на фронте произошло более 35 боев, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб ВСУ

Отмечается, что враг наносил авиаудары, обстреливал из минометов и артиллерии населенные пункты на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском, запорожском, херсонском направлениях.

На бахмутском направлении украинские военные успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника силы обороны отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – подчеркнули в Генштабе.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщила 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.