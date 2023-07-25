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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на фронте произошло более 35 боев, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб ВСУ

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Силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах
Силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах
Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Facebook

В течение 24 июля между силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 35 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Утренняя сводка Генштаба 25 июля опубликована в Facebook.

Отмечается, что враг наносил авиаудары, обстреливал из минометов и артиллерии населенные пункты на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском, запорожском, херсонском направлениях.  

На бахмутском направлении украинские военные успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. 

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника силы обороны отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. 

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. 

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02U8UGpoyXKRDB9XaBEGoBH9Vi6DwFVcEMHERrNNRFUhmtsM6ZWo66B8tVvpckRbsQl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщила 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, Красногоровка, война России против Украины, контрнаступление
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