ВСУ под огнем вражеской авиации успешно отразили атаки россиян под Авдеевкой. Оккупанты безрезультатно наступали у Ровнополя – Генштаб

В Генштабе ВСУ не сообщали о наступательных действиях российских оккупантов на лимано-купянском направлении. На купянском направлении российские авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области, на лиманском – в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Роздоловки Донецкой области.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области", – сказано в сводке.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области.

"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – резюмировали в Генштабе ВСУ.