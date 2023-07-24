ВСУ под огнем вражеской авиации успешно отразили атаки россиян под Авдеевкой. Оккупанты безрезультатно наступали у Ровнополя – Генштаб

В Генштабе ВСУ не сообщали о наступательных действиях российских оккупантов на лимано-купянском направлении. На купянском направлении российские авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области, на лиманском – в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Роздоловки Донецкой области.
"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области", – сказано в сводке.
На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области.
"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.