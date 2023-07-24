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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ под огнем вражеской авиации успешно отразили атаки россиян под Авдеевкой. Оккупанты безрезультатно наступали у Ровнополя – Генштаб

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Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на востоке Украины
Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки наступательных действий на востоке Украины. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Об этом 24 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ не сообщали о наступательных действиях российских оккупантов на лимано-купянском направлении. На купянском направлении российские авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области, на лиманском – в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Роздоловки Донецкой области.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области", – сказано в сводке.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области. 

"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. 

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HuEyRvFkQsnhJbopXAMWztm8ZVW9jCQ2RwC1vd3xHnY7cFHEjVMJAk7vPRLupYh1l

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, оборона, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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