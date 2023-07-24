Подоляк о "таинственных беспилотниках" над Москвой: Бумеранг всегда возвращается

Подоляк подчеркнул, что "у справедливости длинные руки" и оккупантам, уверенным в собственной безнаказанности, не избежать расплаты Фото: president.gov.ua

"Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что прячутся под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций в тысячах километрах от активного фронта. Никто не обещал России тишину", – написал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что "у справедливости длинные руки".

По его мнению, "таинственные беспилотники" над Москвой свидетельствуют о том, что "зло не останется безнаказанным", и после 17 месяцев полноценной войны агрессор "всегда получает справедливое возмездие".

"И прежде всего [атака беспилотников говорит] о хорошей осведомленности о том, где в России расположены "секретные учреждения", – резюмировал Пололяк.

Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту. Справедливість має довгі руки. Про що говорять… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2023