Подоляк о "таинственных беспилотниках" над Москвой: Бумеранг всегда возвращается

"Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что прячутся под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций в тысячах километрах от активного фронта. Никто не обещал России тишину", – написал советник главы ОП.
Подоляк добавил, что "у справедливости длинные руки".
По его мнению, "таинственные беспилотники" над Москвой свидетельствуют о том, что "зло не останется безнаказанным", и после 17 месяцев полноценной войны агрессор "всегда получает справедливое возмездие".
"И прежде всего [атака беспилотников говорит] о хорошей осведомленности о том, где в России расположены "секретные учреждения", – резюмировал Пололяк.
Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту. Справедливість має довгі руки. Про що говорять…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2023
Утром 24 июля Москву атаковали дроны. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов.
Российские Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом. ASTRA писала, что один из БПЛА упал в полукилометре от здания министерства обороны РФ. Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты.
Один из дронов, атаковавших утром 24 июля Москву, упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная воинская часть №26165 Главного управления разведки России, специализирующаяся на хакерских атаках, написало 24 июля "Радио Свобода". "Медуза" со ссылкой на свои источники также пишет, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.
За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России уже несколько раз. В частности, утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza.