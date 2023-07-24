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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о "таинственных беспилотниках" над Москвой: Бумеранг всегда возвращается

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Подоляк подчеркнул, что "у справедливости длинные руки" и оккупантам, уверенным в собственной безнаказанности, не избежать расплаты
Подоляк подчеркнул, что "у справедливости длинные руки" и оккупантам, уверенным в собственной безнаказанности, не избежать расплаты
Фото: president.gov.ua

В Украине хорошо осведомлены о том, где в стране-оккупанте РФ располагаются "секретные учреждения", на которых лежит ответственность за российскую агрессию. Об этом 24 июля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя атаку беспилотников по Москве.

"Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что прячутся под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций в тысячах километрах от активного фронта. Никто не обещал России тишину", – написал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что "у справедливости длинные руки".

По его мнению, "таинственные беспилотники" над Москвой свидетельствуют о том, что "зло не останется безнаказанным", и после 17 месяцев полноценной войны агрессор "всегда получает справедливое возмездие".

"И прежде всего [атака беспилотников говорит] о хорошей осведомленности о том, где в России расположены "секретные учреждения", – резюмировал Пололяк.

Контекст:

Утром 24 июля Москву атаковали дроны. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов.

Российские Telegram-каналы опубликовали  фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом. ASTRA писала, что один из БПЛА упал в полукилометре от здания министерства обороны РФ. Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты.

Один из дронов, атаковавших утром 24 июля Москву, упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная воинская часть №26165 Главного управления разведки России, специализирующаяся на хакерских атаках, написало 24 июля "Радио Свобода". "Медуза" со ссылкой на свои источники также пишет, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.

За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России уже несколько раз. В частности, утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza

Теги: Россия, хакеры, Москва, беспилотники, страна-агрессор, кибервойна, война России против Украины, Fancy Bear, Михаил Подоляк, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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