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Один из дронов в Москве попал в здание минобороны РФ. По данным СМИ, там располагался секретный хакерский центр

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Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим"
Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим"
Фото: ЕРА

Один из дронов, атаковавших утром 24 июля Москву, упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная военная часть Главного управления разведки России. Об этом после анализа сообщений и фотографий в российских Telegram-каналах пишет "Радио Свобода".

По его данным, дрон пробил крышу здания по адресу: Комсомольский проспект, 18. Это часть комплекса зданий МО РФ, где расположен Национальный центр управления обороной, а также войсковая часть №26165 – секретное подразделение ГРУ, специализирующееся на хакерских атаках.

"Его сотрудники были обвинены американскими властями во вмешательстве РФ в американские президентские выборы и в организации кибератак на компьютеры представителей Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года", – говорится в сообщении.

"Медуза" со ссылкой на свои источники также пишет, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев также ранее сегодня отмечал, что рядом с местом падения беспилотника на Комсомольском проспекте находится множество военных объектов. В частности, в доме №20 расположен Военный университет, а также сверхсекретные подразделения ГРУ РФ, такие как штаб кибератак ГРУ. Также в пешей доступности на Фрунзенской набережной находится главное здание минобороны РФ, написал он.

Ранее пропагандистское агентство ТАСС информировало, что обломки дрона обнаружили на Комсомольском проспекте в районе дома №17. В результате падения была разрушена кровля в двухэтажном административном здании, говорилось в сообщении.

Контекст:

Утром 24 июля Москву атаковали дроны. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов.

Российские Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых был виден дым, поднимающийся над городом. ASTRA писала, что один из БПЛА упал в полукилометре от здания министерства обороны РФ. Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.

За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России уже несколько раз. В частности, утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza.

Теги: Россия, хакеры, Москва, ГРУ, беспилотники, минобороны РФ, военная часть
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