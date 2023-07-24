Один из дронов в Москве попал в здание минобороны РФ. По данным СМИ, там располагался секретный хакерский центр

По его данным, дрон пробил крышу здания по адресу: Комсомольский проспект, 18. Это часть комплекса зданий МО РФ, где расположен Национальный центр управления обороной, а также войсковая часть №26165 – секретное подразделение ГРУ, специализирующееся на хакерских атаках.

"Его сотрудники были обвинены американскими властями во вмешательстве РФ в американские президентские выборы и в организации кибератак на компьютеры представителей Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года", – говорится в сообщении.

"Медуза" со ссылкой на свои источники также пишет, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев также ранее сегодня отмечал, что рядом с местом падения беспилотника на Комсомольском проспекте находится множество военных объектов. В частности, в доме №20 расположен Военный университет, а также сверхсекретные подразделения ГРУ РФ, такие как штаб кибератак ГРУ. Также в пешей доступности на Фрунзенской набережной находится главное здание минобороны РФ, написал он.

Ранее пропагандистское агентство ТАСС информировало, что обломки дрона обнаружили на Комсомольском проспекте в районе дома №17. В результате падения была разрушена кровля в двухэтажном административном здании, говорилось в сообщении.