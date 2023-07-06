Пономарев: Москву можно взять за сутки, и никто не будет оказывать сопротивления

"Россияне будут встречать с цветами любого, у кого силы и кто против [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Это не означает, что они будут встречать с цветами украинскую армию, все-таки иностранная армия – это иностранная армия. А свои – это свои", – сказал он.

По его мнению, добровольческий легион "Свобода России" россияне будут встречать именно так.

"Они его и встречали в Белгороде ровно так же, как в Ростове встречали Пригожина. Это была просто зеркальная абсолютно ситуация, это действительно факт, и это очень хорошо. И ты тоже абсолютно правильно сказала, и я раньше говорил, что Москву можно взять за сутки и никто не будет оказывать сопротивления. Вот мы сейчас наглядно продемонстрировали, что мы были правы. Это действительно возможно, особенно если делать это по-настоящему", – сказал он.

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