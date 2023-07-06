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Пономарев: Москву можно взять за сутки, и никто не будет оказывать сопротивления

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Пономарев: Легион "Свобода России" россияне встречали в Белгороде так же, как в Ростове встречали Пригожина
Пономарев: Легион "Свобода России" россияне встречали в Белгороде так же, как в Ростове встречали Пригожина
Фото: Илья Пономарев / Facebook

Мятеж, организованный главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, показал, что российские города можно брать, не опасаясь сопротивления. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер и украинский гражданин Илья Пономарев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Россияне будут встречать с цветами любого, у кого силы и кто против [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Это не означает, что они будут встречать с цветами украинскую армию, все-таки иностранная армия – это иностранная армия. А свои – это свои", – сказал он.

По его мнению, добровольческий легион "Свобода России" россияне будут встречать именно так.

"Они его и встречали в Белгороде ровно так же, как в Ростове встречали Пригожина. Это была просто зеркальная абсолютно ситуация, это действительно факт, и это очень хорошо. И ты тоже абсолютно правильно сказала, и я раньше говорил, что Москву можно взять за сутки и никто не будет оказывать сопротивления. Вот мы сейчас наглядно продемонстрировали, что мы были правы. Это действительно возможно, особенно если делать это по-настоящему", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В РФ 23–24 июня Пригожин устроил мятеж. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.

24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Илья Пономарев, мятеж Пригожина
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