В Беларуси демонтируют три лагеря, где проходили обучение российские мобилизованные – спутниковые снимки

Например, на фото от 4 июля 2023 года лагеря на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами фактически уже нет, идет его разбор. Видимые части палаток раскладываются на площадке, тем временем остатки палаток демонтируются. На спутниковых снимках видно, что лагерь был ликвидирован не ранее 30 июня.

Лагерь находился здесь с середины октября 2022 года, почти девять месяцев. В начале марта 2023 года в лагере прошла ротация мобилизованных российских военнослужащих, отмечает издание. Затем было снято небольшое количество палаток. После этого на полигон почти не свозили тяжелую военную технику. По состоянию на 6 июня 2023 года оставалось еще около 150 палаток, в которых могли проживать около 3000 человек.

Фото: svaboda.org

Российские войска находились на Лепельском полигоне с середины октября 2022 года. На фото от 4 июля 2023 года видно, что палаточный городок на полигоне также находится в процессе демонтажа.

Палатки начали разбирать не ранее 2 июля. Еще на 2 июля здесь было около 75 военных палаток, в которых могли жить около 1500 человек. Лагерь также был построен в середине октября 2022 года.

Фото: svaboda.org

Как отмечают журналисты, российские военные стали активно посещать полигон Репища под Осиповичами еще до начала полномасштабной войны на Украине. Там был большой госпиталь и много военной техники. Он то исчезал, то появлялся, но последние девять месяцев на полигоне не было никаких изменений. По обстановке на 29 июня здесь было около 30 военных палаток, в которых могли жить около 600 человек.

На спутниковых снимках видно, что лагерь начинают очищать 3 июля 2023 года. Его больше нет на фото от 4 июля.

Фото: svaboda.org

Издание сделало вывод, что три крупнейших лагеря для подготовки якобы мобилизованных российских воинов начали ликвидировать фактически одновременно – 3 июля, во время государственного праздника Независимости Беларуси.