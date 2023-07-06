В Беларуси демонтируют три лагеря, где проходили обучение российские мобилизованные – спутниковые снимки

Например, на фото от 4 июля 2023 года лагеря на полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами фактически уже нет, идет его разбор. Видимые части палаток раскладываются на площадке, тем временем остатки палаток демонтируются. На спутниковых снимках видно, что лагерь был ликвидирован не ранее 30 июня.
Лагерь находился здесь с середины октября 2022 года, почти девять месяцев. В начале марта 2023 года в лагере прошла ротация мобилизованных российских военнослужащих, отмечает издание. Затем было снято небольшое количество палаток. После этого на полигон почти не свозили тяжелую военную технику. По состоянию на 6 июня 2023 года оставалось еще около 150 палаток, в которых могли проживать около 3000 человек.
Российские войска находились на Лепельском полигоне с середины октября 2022 года. На фото от 4 июля 2023 года видно, что палаточный городок на полигоне также находится в процессе демонтажа.
Палатки начали разбирать не ранее 2 июля. Еще на 2 июля здесь было около 75 военных палаток, в которых могли жить около 1500 человек. Лагерь также был построен в середине октября 2022 года.
Как отмечают журналисты, российские военные стали активно посещать полигон Репища под Осиповичами еще до начала полномасштабной войны на Украине. Там был большой госпиталь и много военной техники. Он то исчезал, то появлялся, но последние девять месяцев на полигоне не было никаких изменений. По обстановке на 29 июня здесь было около 30 военных палаток, в которых могли жить около 600 человек.
На спутниковых снимках видно, что лагерь начинают очищать 3 июля 2023 года. Его больше нет на фото от 4 июля.
Издание сделало вывод, что три крупнейших лагеря для подготовки якобы мобилизованных российских воинов начали ликвидировать фактически одновременно – 3 июля, во время государственного праздника Независимости Беларуси.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президента Беларусь Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом страны-агрессора РФ Владимром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
После неудавшегося бунта глава признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня стало известно, что самого Пригодина отправляют в Беларусь. Также Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
26 июня издание "Верстка" сообщало, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.