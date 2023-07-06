Генштаб ВСУ: Количество вагнеровцев, которых могут передислоцировать в Беларусь, – лишь истощенные остатки

В Генштабе считают, что территория Беларуси будет использована для подготовки вагнеровцев для выполнения задач в Африке Фото: EPA

В Генштабе не исключают, что попытка госпереворота в РФ была не более чем хорошо спланированной инсценировкой для дальнейшего перемещения указанных подразделений "Вагнера" на территорию Беларуси.

"Однако, как уже сообщал лидер нашей страны, большинство наемников были успешно уничтожены подразделениями сил обороны Украины, поэтому то количество вагнеровцев, которое может быть передислоцировано в Беларусь, – лишь истощенные остатки, которые не могут быть угрозой для профессионально подготовленных, хорошо оснащенных и мотивированных военнослужащих ВС Украины", – подчеркнул Громов.

Что касается передислокации ЧВК "Вагнер", то наиболее вероятно, по словам представителя Генштаба, что территория Беларуси будет использована для временного пребывания и подготовки боевиков для выполнения задач прежде всего в Африке.

"Одновременно с этим часть наемников будет использоваться в качестве инструкторов для подготовки подразделений вооруженных сил и других силовых структур РФ и Беларуси", – предположил он.

Громов так озвучил еще одну версию передислокации вагнеровцев в Беларусь – тактический ход самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который не намерен отправлять свои войска на войну в Украине, однако и терять покровительство президента страны-агрессора РФ Владимира Путина тоже не готов.

"На самом деле, смысл этого вопроса значительно глубже, чем мы думаем. Может ли так случиться, что сейчас Лукашенко понимает, что имеет два пути: либо освободиться от путинской петли, либо потерять президентство – а, возможно, и жизнь – в условиях государственного переворота. Как мы знаем, все диктаторы закончили жизнь только одним способом. Поэтому, находясь в тупике, вполне возможно, что именно с помощью вагнеровцев Лукашенко может удовлетворять собственные фантазии", – подытожил он.