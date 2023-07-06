Генштаб ВСУ: Количество вагнеровцев, которых могут передислоцировать в Беларусь, – лишь истощенные остатки

В Генштабе не исключают, что попытка госпереворота в РФ была не более чем хорошо спланированной инсценировкой для дальнейшего перемещения указанных подразделений "Вагнера" на территорию Беларуси.
"Однако, как уже сообщал лидер нашей страны, большинство наемников были успешно уничтожены подразделениями сил обороны Украины, поэтому то количество вагнеровцев, которое может быть передислоцировано в Беларусь, – лишь истощенные остатки, которые не могут быть угрозой для профессионально подготовленных, хорошо оснащенных и мотивированных военнослужащих ВС Украины", – подчеркнул Громов.
Что касается передислокации ЧВК "Вагнер", то наиболее вероятно, по словам представителя Генштаба, что территория Беларуси будет использована для временного пребывания и подготовки боевиков для выполнения задач прежде всего в Африке.
"Одновременно с этим часть наемников будет использоваться в качестве инструкторов для подготовки подразделений вооруженных сил и других силовых структур РФ и Беларуси", – предположил он.
Громов так озвучил еще одну версию передислокации вагнеровцев в Беларусь – тактический ход самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который не намерен отправлять свои войска на войну в Украине, однако и терять покровительство президента страны-агрессора РФ Владимира Путина тоже не готов.
"На самом деле, смысл этого вопроса значительно глубже, чем мы думаем. Может ли так случиться, что сейчас Лукашенко понимает, что имеет два пути: либо освободиться от путинской петли, либо потерять президентство – а, возможно, и жизнь – в условиях государственного переворота. Как мы знаем, все диктаторы закончили жизнь только одним способом. Поэтому, находясь в тупике, вполне возможно, что именно с помощью вагнеровцев Лукашенко может удовлетворять собственные фантазии", – подытожил он.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные. Вагнеровцы, в частности, принимали участие в боях за Бахмут Донецкой области.
За время полномасштабной войны, по информации президента Украины Владимира Зеленского, украинские войска убили 21 тыс. вагнеровцев, еще около 80 тыс. ранили.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наемники из ЧВК "Вагнер" еще остаются на оккупированной территории Украины на востоке и юге, но не принимают участия в боевых действиях.
23–24 июня ЧВК "Вагнер" организовала мятеж в России. Собственник ЧВК Евгений Пригожин обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников по приказу высшего командования. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". 24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь. По состоянию на начало июля, по данным ВСУ, вагнеровцев в Беларуси не было. По информации Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке.