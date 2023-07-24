Утром Москву атаковали беспилотники. Есть попадания около минобороны и одного из подразделений ГРУ

По его словам, пострадали несколько нежилых домов.
"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", – написал он.
Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом.сообщает, что один из БПЛА упал в полукилометре от здания министерства обороны РФ.
Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты.
"Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – говорится в сообщении.
Российская журналистка Наталья Геворкян написала в Facebook, что в ее московской квартире, находящейся недалеко от оборонного ведомства оккупантов, в результате взрыва выбиты окна.
По данным экстренных служб, на которые ссылается пропагандистское агентство ТАСС, одним из беспилотников или обломками от него повреждено офисное здание на проспекте Лихачева, там "прогремел взрыв".
Расследователь Христо Грозев отметил в Twitter, что напротив еще одного атакованного здания, на Комсомольском проспекте, находится военный университет имени князя Александра Невского. Там же, по данным Грозева, находится штаб кибернаступлений российского Главного управления разведки.
Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU's cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od— Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023
Украинские власти пока не комментировали происходящее в Москве. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что РЭБ и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо.
"Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.
За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России несколько раз. Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza.
30 мая московская мэрия сообщала, что из-за атаковавших столицу страны-агрессора дронов за медицинской помощью обратились два человека. СМИ писали о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в этот день в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.
4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.