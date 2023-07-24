Утром Москву атаковали беспилотники. Есть попадания около минобороны и одного из подразделений ГРУ

По его словам, пострадали несколько нежилых домов.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", – написал он.

Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом. ASTRA сообщает, что один из БПЛА упал в полукилометре от здания министерства обороны РФ.

Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты.



"Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – говорится в сообщении.

Российская журналистка Наталья Геворкян написала в Facebook, что в ее московской квартире, находящейся недалеко от оборонного ведомства оккупантов, в результате взрыва выбиты окна.

По данным экстренных служб, на которые ссылается пропагандистское агентство ТАСС, одним из беспилотников или обломками от него повреждено офисное здание на проспекте Лихачева, там "прогремел взрыв".

Расследователь Христо Грозев отметил в Twitter, что напротив еще одного атакованного здания, на Комсомольском проспекте, находится военный университет имени князя Александра Невского. Там же, по данным Грозева, находится штаб кибернаступлений российского Главного управления разведки.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU's cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od — Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023

Украинские власти пока не комментировали происходящее в Москве. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что РЭБ и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо.

"Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.