В Москве мужчина бросил "коктейль Молотова" в мавзолей Ленина – СМИ

Бутылку с зажигательной смесью на Красную площадь принес житель Читы Фото: ЕРА

По данным Telegram-канала Baza, 37-летний житель Читы Константин Стачуков вчера вечером бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея, она разбилась о брусчатку и загорелась.

Мужчину задержали на месте, на него открыли административное дело по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции".

По информации Telegram-канала 112, ранее мужчину уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками бензина, но тогда "обошлось без серьезных санкций".