В Москве мужчина бросил "коктейль Молотова" в мавзолей Ленина – СМИ

По данным Telegram-канала Baza, 37-летний житель Читы Константин Стачуков вчера вечером бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея, она разбилась о брусчатку и загорелась.
Мужчину задержали на месте, на него открыли административное дело по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции".
По информации Telegram-канала 112, ранее мужчину уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками бензина, но тогда "обошлось без серьезных санкций".
В феврале роспропаганда сообщала, что возле мавзолея задержали мужчину, пытавшегося похитить тело российского революционера Владимира Ленина. Похититель якобы был пьян.
Владимир Ленин (настоящая фамилия – Ульянов) причастен к свержению монархии в Российской империи в начале ХХ века и созданию Советского Союза. С 1924 года его тело находится в мавзолее – памятнике-усыпальнице на Красной площади в Москве.