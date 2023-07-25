Россия ночью атаковала Киев ударными дронами, ПВО уничтожила все цели – КГВА

"Тревога продолжалась три часа. Предварительно, противник применил иранские барражирующие боеприпасы типа Shahed", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже шестая атака дронов на столицу за июль.

Украинская противовоздушная оборона своевременно обнаружила и уничтожила все цели на подлете к Киеву, сообщили в КГВА.

По ее данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.