В России иранские дроны для атак на Украину заставляют собирать студентов, отказаться нельзя – СМИ

Сборкой дронов занимаются в особой экономической зоне "Алабуга", и студентам, по их словам, иногда "приходится работать по несколько дней без сна и практически без еды", а их заработок составляет в среднем 30–40 тыс. руб. (около 12–16 тыс. грн).

Расследователи выяснили, что руководство колледжа "очень сильно запугивает" своих студентов, которые привлечены к сборке БПЛА. В частности, учащихся могут вынудить заплатить от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. (от 600 до 800 тыс. грн) за нарушение договора об обучении.

"Студенты утверждают, что от сборки дронов отказаться нельзя. [...] Студент сообщил, что у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности "Алабуги" отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем "была куча отчислений за распространение информации", – говорится в материале.