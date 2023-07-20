ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака Shahed по Житомирской области. В одной из общин повреждено более 500 жилых домов и 14 инфраструктурных объектов, 17 человек ранены. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общая сумма нанесенного ущерба в результате российской атаки составляет около 8 млн грн, отметил мэр Чуднова
Общая сумма нанесенного ущерба в результате российской атаки составляет около 8 млн грн, отметил мэр Чуднова
Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

Российские оккупанты около 5.00 19 июля атаковали Чудновскую общину Житомирской области дронами-камикадзе Shahed, обошлось без человеческих жертв, но есть разрушения. Об этом 20 июля в Facebook проинформировал городской голова Чуднова Виталий Войтко.

"По результатам предварительного обследования пострадали четыре объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры. Повреждены более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, – написал мер Чуднова. – В результате обстрелов ранены 17 человек, пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь".

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua
Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua
Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua
Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

По словам Войтко, жителям общины, которые подверглись разрушениям, выдают пленку и шифер.

"Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 8 млн грн", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wTKqUWrJnAdWDbTiS8tRBhFnt362BD9hmdfczbgwZZBu1dLuFRfE4vLbtbXM5cLBl&id=100058928952492

Контекст:

Об атаке оккупантов дронами-камикадзе по Житомирской области под утро 19 июля информировали в ОВА. Там отмечали, что пострадал инфраструктурный объект, а также есть повреждения частных домохозяйств.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что оккупанты в ночь на 19 июля выпустили по Украине 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская область РФ), силы обороны уничтожили 23 ударных дрона.

Теги: Украина, раненые, Житомирская область, обстрелы, война России против Украины, ущерб, пострадавшие, разрушения, инфраструктура, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Галина ГРИШИНА
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Галина ГРИШИНА
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Галина ГРИШИНА
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Галина ГРИШИНА
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Галина ГРИШИНА
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
Галина ГРИШИНА
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (194852)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (52771)
3
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (41449)
4
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (40700)
5
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37733)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (35956)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (35216)
8
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (29898)
 
 
 
 