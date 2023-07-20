Атака Shahed по Житомирской области. В одной из общин повреждено более 500 жилых домов и 14 инфраструктурных объектов, 17 человек ранены. Фото

"По результатам предварительного обследования пострадали четыре объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры. Повреждены более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, – написал мер Чуднова. – В результате обстрелов ранены 17 человек, пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь".
По словам Войтко, жителям общины, которые подверглись разрушениям, выдают пленку и шифер.
"Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 8 млн грн", – подчеркнул он.
Об атаке оккупантов дронами-камикадзе по Житомирской области под утро 19 июля информировали в ОВА. Там отмечали, что пострадал инфраструктурный объект, а также есть повреждения частных домохозяйств.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что оккупанты в ночь на 19 июля выпустили по Украине 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская область РФ), силы обороны уничтожили 23 ударных дрона.