Атака Shahed по Житомирской области. В одной из общин повреждено более 500 жилых домов и 14 инфраструктурных объектов, 17 человек ранены. Фото

"По результатам предварительного обследования пострадали четыре объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры. Повреждены более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, – написал мер Чуднова. – В результате обстрелов ранены 17 человек, пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь".

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

Фото: chudniv-miskrada.gov.ua

По словам Войтко, жителям общины, которые подверглись разрушениям, выдают пленку и шифер.

"Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 8 млн грн", – подчеркнул он.