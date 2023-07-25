Череватый объяснил, почему к югу от Бахмута ВСУ продвигаются быстрее, чем на северном фланге

"За эти сутки [на бахмутском направлении] было уничтожено 95 оккупантов, 187 ранено, трое взяты в плен”, – проинформировал Череватый.

Также он сообщил об уничтожении российской техники. Так, за сутки оккупанты потеряли два танка, три боевые машины десанта, две БМП, САУ “Гвоздика”, пять пушек, два противотанковых ракетных комплекса, станцию РЭБ "Борисоглебск”, зенитную пушку С-60, восемь полевых складов с боеприпасами, один склад с горюче-смазочными материалами и три автомобиля.

Спикер прокомментировал неравномерное продвижение украинских сил под Бахмутом Донецкой области, которые к югу от города наступают быстрее.

"Там [севернее Бахмута] враг лучше подготовлен. Там есть и природные определенные, в том числе водные препятствия, мы сейчас все не можем раскрывать. Но работа там тоже продолжается и со временем ее будет видно, несмотря на то, что враг готовит все, чтобы замедлить наше движение", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что продвижение ВСУ к северу от Бахмута все равно происходит. Кроме того, по словам спикера, силы обороны Украины там продолжают "определенные подготовительные мероприятия, которые "дадут о себе знать несколько позже".