Череватый объяснил, почему к югу от Бахмута ВСУ продвигаются быстрее, чем на северном фланге

"За эти сутки [на бахмутском направлении] было уничтожено 95 оккупантов, 187 ранено, трое взяты в плен”, – проинформировал Череватый.
Также он сообщил об уничтожении российской техники. Так, за сутки оккупанты потеряли два танка, три боевые машины десанта, две БМП, САУ “Гвоздика”, пять пушек, два противотанковых ракетных комплекса, станцию РЭБ "Борисоглебск”, зенитную пушку С-60, восемь полевых складов с боеприпасами, один склад с горюче-смазочными материалами и три автомобиля.
Спикер прокомментировал неравномерное продвижение украинских сил под Бахмутом Донецкой области, которые к югу от города наступают быстрее.
"Там [севернее Бахмута] враг лучше подготовлен. Там есть и природные определенные, в том числе водные препятствия, мы сейчас все не можем раскрывать. Но работа там тоже продолжается и со временем ее будет видно, несмотря на то, что враг готовит все, чтобы замедлить наше движение", – сказал Череватый.
Он подчеркнул, что продвижение ВСУ к северу от Бахмута все равно происходит. Кроме того, по словам спикера, силы обороны Украины там продолжают "определенные подготовительные мероприятия, которые "дадут о себе знать несколько позже".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 24 июля 2023 года, составили: около 242 620 военных убитыми, 8118 боевых бронированных машин, 4162 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.