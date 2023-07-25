В Госдепе США уточнили слова Блинкена о площади освобожденных территорий Украины

Миллер отметил, что, учитывая территорию оккупированного Россией Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий. Без учета Крыма, после 2014 года Украина отвоевала 61% своей территории, добавил он.

"Украина уже добилась невероятного успеха в возвращении территории, которую временно оккупировала Россия", – сказал Миллер.

Блинкен накануне заявил, что Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена РФ. По словам госсекретаря США, Россия "уже проиграла" войну "с точки зрения того, чего она стремилась достичь". Он прогнозирует, что контрнаступление Украины продлится еще как минимум несколько месяцев.