В Госдепе США уточнили слова Блинкена о площади освобожденных территорий Украины

Миллер отметил, что, учитывая территорию оккупированного Россией Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий. Без учета Крыма, после 2014 года Украина отвоевала 61% своей территории, добавил он.
"Украина уже добилась невероятного успеха в возвращении территории, которую временно оккупировала Россия", – сказал Миллер.
Блинкен накануне заявил, что Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена РФ. По словам госсекретаря США, Россия "уже проиграла" войну "с точки зрения того, чего она стремилась достичь". Он прогнозирует, что контрнаступление Украины продлится еще как минимум несколько месяцев.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.