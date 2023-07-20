"Международный изгой". В Госдепе США прокомментировали отказ Путина ехать в ЮАР

По словам Миллера, одним из многих факторов, по которым война против Украины стала для России стратегическим провалом, является ее резкое снижение авторитета в мире.

"И нет лучшего примера, лучшей иллюстрации ее сильно понизившегося авторитета в мире, чем тот факт, что президент России, президент Путин теперь с трудом покидает свои границы. Он международный изгой, который едва может покинуть свои границы, опасаясь ареста", – заявил спикер Госдепа.