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"Международный изгой". В Госдепе США прокомментировали отказ Путина ехать в ЮАР

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Путин не поедет на саммит БРИКС
Путин не поедет на саммит БРИКС
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин стал международным изгоем. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 19 июля, текстовую версию опубликовала пресс-служба Госдепа США.

По словам Миллера, одним из многих факторов, по которым война против Украины стала для России стратегическим провалом, является ее резкое снижение авторитета в мире.

"И нет лучшего примера, лучшей иллюстрации ее сильно понизившегося авторитета в мире, чем тот факт, что президент России, президент Путин теперь с трудом покидает свои границы. Он международный изгой, который едва может покинуть свои границы, опасаясь ареста", – заявил спикер Госдепа.

Контекст:

17 марта Межлународный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.

19 июля сайт президента ЮАР сообщил, что Путина на саммите БРИКС в ЮАР заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, арест, Госдепартамент США, БРИКС, ЮАР, Международный уголовный суд, Мэтью Миллер
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