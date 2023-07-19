В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите БРИКС в формате онлайн, а Лавров – офлайн

Путин (справа) принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, на самой встрече будет присутствовать Лавров (слева), рассказал Песков Фото: kremlin.ru (архив)

"Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров", – рассказал Песков.

О том, что Путин не будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать по ордеру Международного уголовного суда, проинформировали 19 июля в Офисе президента ЮАР. Там добавили, что РФ будет представлена Лавровым.

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил в интервью, опубликованном 14 июля, что Рамафоса просил Москву, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил Лавров, однако, по его словам, Кремль эту просьбу отклонил.

Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "не могут пригласить кого-то, а потом его арестовать". "Мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет", – добавил политик.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщал в своих показаниях под присягой, обнародованных по решению Высокого суда в Йоханнесбурге, что Россия дала ему понять, что арест Путина в ходе саммита БРИКС по ордеру МУС был бы объявлением войны. Как указал Рамафоса, "было бы несовместимо с конституцией рисковать вступлением в войну с Россией".

В Кремле 19 июля заявили, что "никто никому ничего понять не давал".

Кроме ЮАР и России членами БРИКС являются Бразилия, Индия и КНР.