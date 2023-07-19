В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите БРИКС в формате онлайн, а Лавров – офлайн

"Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров", – рассказал Песков.
О том, что Путин не будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать по ордеру Международного уголовного суда, проинформировали 19 июля в Офисе президента ЮАР. Там добавили, что РФ будет представлена Лавровым.
Вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил в интервью, опубликованном 14 июля, что Рамафоса просил Москву, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил Лавров, однако, по его словам, Кремль эту просьбу отклонил.
Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "не могут пригласить кого-то, а потом его арестовать". "Мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет", – добавил политик.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщал в своих показаниях под присягой, обнародованных по решению Высокого суда в Йоханнесбурге, что Россия дала ему понять, что арест Путина в ходе саммита БРИКС по ордеру МУС был бы объявлением войны. Как указал Рамафоса, "было бы несовместимо с конституцией рисковать вступлением в войну с Россией".
В Кремле 19 июля заявили, что "никто никому ничего понять не давал".
Кроме ЮАР и России членами БРИКС являются Бразилия, Индия и КНР.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.
По данным СМИ, Путин колеблется, ехать ли ему на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь нового мятежа в РФ.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.