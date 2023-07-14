"Будем счастливы, если он не приедет". Вице-президент ЮАР сообщил, что РФ отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

По его словам, в Кремле такую просьбу отклонили, "переговоры с Путиным о его участии в саммите продолжаются".
Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать". Он добавил, что "мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет".
Машатиле также рассказал, что Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай, при этом против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны – члены БРИКС (кроме ЮАР) – Россия, Бразилия, Индия и КНР.
ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times.
По данным СМИ, Путин колеблется, ехать ли ему на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений – не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь нового мятежа в РФ.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС. Он состоится в августе. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.