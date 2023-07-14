"Будем счастливы, если он не приедет". Вице-президент ЮАР сообщил, что РФ отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

Переговоры с Путиным (на фото) о его участии в саммите БРИКС продолжаются, отметил вице-президент ЮАР Фото: kremlin.ru

По его словам, в Кремле такую просьбу отклонили, "переговоры с Путиным о его участии в саммите продолжаются".

Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать". Он добавил, что "мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет".

Машатиле также рассказал, что Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай, при этом против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны – члены БРИКС (кроме ЮАР) – Россия, Бразилия, Индия и КНР.

ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times.

По данным СМИ, Путин колеблется, ехать ли ему на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений – не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь нового мятежа в РФ.