Президент ЮАР заявил, что РФ угрожала войной в случае ареста Путина на саммите БРИКС

Как указал президент ЮАР, "было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступлением в войну с Россией".
Рамафоса добавил, что у него "есть конституционные обязательства по защите национального суверенитета, мира и безопасности республики".
Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил в интервью, опубликованном 14 июля, что Рамафоса просил Москву, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, в Кремле такую просьбу отклонили, "переговоры с Путиным о его участии в саммите продолжаются".
Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать". Он добавил, что "мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет".
Кроме ЮАР членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия и КНР.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.
По данным СМИ, Путин колеблется, ехать ли ему на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь нового мятежа в РФ.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.