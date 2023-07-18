Президент ЮАР заявил, что РФ угрожала войной в случае ареста Путина на саммите БРИКС

Как указал президент ЮАР, "было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступлением в войну с Россией".

Рамафоса добавил, что у него "есть конституционные обязательства по защите национального суверенитета, мира и безопасности республики".

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил в интервью, опубликованном 14 июля, что Рамафоса просил Москву, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в Кремле такую просьбу отклонили, "переговоры с Путиным о его участии в саммите продолжаются".

Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать". Он добавил, что "мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет".

Кроме ЮАР членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия и КНР.