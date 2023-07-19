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Путина на саммите БРИКС заменит Лавров – офис президента ЮАР

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Путин не будет участвовать в саммите БРИКС, но РФ будет представлена Лавровым, указали в офисе президента ЮАР
Путин не будет участвовать в саммите БРИКС, но РФ будет представлена Лавровым, указали в офисе президента ЮАР
Фото: EPA (архив)

Президента страны-агрессора РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в ЮАР 22–24 августа заменит глава МИД Сергей Лавров. Об этом 19 июля сообщается на сайте президента ЮАР.

"В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но РФ будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", – сказано в сообщении.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщал в своих показаниях под присягой, обнародованных по решению Высокого суда в Йоханнесбурге, что Россия дала ему понять, что арест Путина в ходе саммита БРИКС (согласно ордеру Международного уголовного суда) был бы объявлением войны, его процитировало издание IOL News 18 июля. Как указал Рамафоса, "было бы несовместимо с конституцией рисковать вступлением в войну с Россией".

В Кремле 19 июля заявили, что "никто никому ничего понять не давал".

"В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства", – пригрозил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил в интервью, опубликованном 14 июля, что Рамафоса просил Москву, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил Лавров.

Он отмечал, в Кремле такую просьбу отклонили.

Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "не могут пригласить кого-то, а потом его арестовать". "Мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет", – добавил политик.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.

По данным СМИ, Путин колеблется, ехать ли ему на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь нового мятежа в РФ.

В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Кремль, арест, Дмитрий Песков, БРИКС, ЮАР, саммит, президент, спикер
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