Путина на саммите БРИКС заменит Лавров – офис президента ЮАР

Путин не будет участвовать в саммите БРИКС, но РФ будет представлена Лавровым, указали в офисе президента ЮАР Фото: EPA (архив)

"В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но РФ будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", – сказано в сообщении.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщал в своих показаниях под присягой, обнародованных по решению Высокого суда в Йоханнесбурге, что Россия дала ему понять, что арест Путина в ходе саммита БРИКС (согласно ордеру Международного уголовного суда) был бы объявлением войны, его процитировало издание IOL News 18 июля. Как указал Рамафоса, "было бы несовместимо с конституцией рисковать вступлением в войну с Россией".

В Кремле 19 июля заявили, что "никто никому ничего понять не давал".

"В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства", – пригрозил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил в интервью, опубликованном 14 июля, что Рамафоса просил Москву, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил Лавров.

Он отмечал, в Кремле такую просьбу отклонили.

Как указал Машатиле, в ЮАР понимают, что связаны Римским статутом, но "не могут пригласить кого-то, а потом его арестовать". "Мы будем счастливы, если он [Путин] не приедет", – добавил политик.