Подоляк об отказе Путина ехать в ЮАР: Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам

"Человек с ордером на арест, выданным МУС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус "президента". Именно так и должно работать международное право. Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение каких-либо возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах", – написал Подоляк.
По его мнению, "в конце" Путина ждет "обязательная скамья подсудимых".
Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус «президента». Саме так і має працювати міжнародне право. Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування,…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 19, 2023
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.
19 июля сайт президента ЮАР сообщил, что Путина на саммите БРИКС в ЮАР заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.