Подоляк об отказе Путина ехать в ЮАР: Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам

Подоляк: Так и должно работать международное право Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Человек с ордером на арест, выданным МУС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус "президента". Именно так и должно работать международное право. Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение каких-либо возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах", – написал Подоляк.

По его мнению, "в конце" Путина ждет "обязательная скамья подсудимых".