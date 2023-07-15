Глава МУС призвал ЮАР "поступить правильно" с Путиным, если он приедет на саммит БРИКС

Он отметил, что Южно-Африканская Республика пережила апартеид, который был "преступлением против человечности", и должна соответственно поступить с главой страны-агрессора, которого МУС постановил арестовать.

"Я не думаю, что им нужны уроки от меня. Они добровольно являются государством – участником МУС, они знают закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле произойдет на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", – заявил Хан.

14 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian заявил, что переговоры с Путиным о его участии в саммите продолжаются. При этом он отметил, что страна понимает свои обязанности в связи с Римским статутом, поэтому в ЮАР "будут счастливы, если он [Путин] не приедет".