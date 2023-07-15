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Глава МУС призвал ЮАР "поступить правильно" с Путиным, если он приедет на саммит БРИКС

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Хан обещал следить за событиями в ЮАР и "соответствующим образом" отреагировать
Хан обещал следить за событиями в ЮАР и "соответствующим образом" отреагировать
Фото: ЕРА

Власти ЮАР должны поступить в соответствии с нормами международного права, если президент России Владимир Путин лично приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа. Об этом прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил 14 июля в комментарии CNN.

Он отметил, что Южно-Африканская Республика пережила апартеид, который был "преступлением против человечности", и должна соответственно поступить с главой страны-агрессора, которого МУС постановил арестовать.

"Я не думаю, что им нужны уроки от меня. Они добровольно являются государством – участником МУС, они знают закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле произойдет на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", – заявил Хан.

14 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian заявил, что переговоры с Путиным о его участии в саммите продолжаются. При этом он отметил, что страна понимает свои обязанности в связи с Римским статутом, поэтому в ЮАР "будут счастливы, если он [Путин] не приедет".

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.

По данным СМИ, Путин колеблется, ехать ли ему на саммит БРИКС в ЮАР, причем основная причина его опасений – не столько ордер Международного уголовного суда на его арест, сколько боязнь нового мятежа в РФ.

В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.

Теги: Владимир Путин, арест, похищение, БРИКС, война России против Украины, Международный уголовный суд, Карим Хан
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