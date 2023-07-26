Оккупанты безуспешно наступали на купянском и лиманском направлениях, всего на фронте было 25 боев за сутки – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области", – сказано в сводке.
В Генштабе ВСУ отметили, что на бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Клещиевки.
"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка [Донецкой области]", – говорится в сообщении.
На марьинском направлении силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. На этом направлении враг нанес авиационный удар у Красногоровки Донецкой области.
"На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Благодатного Донецкой области", – заявили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск и нанес авиаудары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 26 июля 2023 года, составили: около 243 680 военных убитыми, 8136 боевых бронированных машин, 4177 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.