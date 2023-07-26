Оккупанты безуспешно наступали на купянском и лиманском направлениях, всего на фронте было 25 боев за сутки – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области", – сказано в сводке.

В Генштабе ВСУ отметили, что на бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Клещиевки.

"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

На марьинском направлении силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. На этом направлении враг нанес авиационный удар у Красногоровки Донецкой области.

"На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Благодатного Донецкой области", – заявили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск и нанес авиаудары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение", – резюмировали в Генштабе ВСУ.